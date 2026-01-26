czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
07:36 · 26 stycznia 2026

🛢️Czy Trump zaatakuje Iran? LIVE 07:50

Najważniejsze wnioski
Najważniejsze wnioski
  • Interwencja dotycząca jena koordynowana przez USA
  • Srebro i złoto na kolejnych historycznych szczytach
  • Czy Iran będzie kolejnym celem Stanów Zjednoczonych?
  • Czy Grenlandia to zakończona historia?
  • Co zrobi Fed? Kto zostanie nowym szefem Rezerwy Federalnej?
  • Mocne dane makro z USA. Skąd siła Antypodów?
  • Wyniki spółek. Co pokazał Netflix i Intel?
  • Co czeka nas w tym tygodniu?

Webinar:

 

27 stycznia 2026, 17:00

Tesla przed wynikami: Umiarkowane oczekiwania i słabe fundamenty
27 stycznia 2026, 16:00

ASML: Czy europejski hegemon technologii znów pobije oczekiwania?
26 stycznia 2026, 16:38

Komentarz giełdowy: Co rynek długu mówi nam o kierunku dla złota?
26 stycznia 2026, 15:44

Mercosur: Rolnicy boją się na wyrost, przemysł triumfuje - fakty vs. mity

