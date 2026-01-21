US OPEN: Trump poprawia sentyment na Wall Street

Najważniejsze wnioski Trump na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos wskazuje, że nie zamierza użyć siły do przejęcia Grenlandii

Donald Trump nie przejmuje się ostatnimi spadkami na Wall Street, uważa, że rynek ulegnie podwojeniu

Netflix rozczarowuje prognozami przyszłych wyników. Spólka zmienia swoją ofertę do przejęcia Warner Bros na gotówkową

Dzisiaj wyniki finansowe za poprzedni kwartał pokazał J&J, Charles Schwab, Travelers oraz Haliburton

Kontrakty na Wall Street wskazywały na kolejne negatywne otwarcie w środku tygodnia, tuż przed rozpoczęciem przemowy Donalda Trumpa podczas Światowego Forum Ekonomicznego na Wall Street. Donald Trump przyjął bardziej defensywną postawę w trakcie swojego wystąpienia, a jego słowa wskazujące na brak siłowego rozwiązania w stosunku do Grenlandii uspokoiło rynki finansowe. Co więcej, sam Trump nie wspominał nic na temat ceł związanych z Grenlandią, co może oznaczać powrót stanowiska “TACO” (Trump Always Chickens Out). Co powiedział Trump w trakcie swojego wystąpienia? USA to silnik planety. Kiedy Stany Zjednoczone rosną, korzysta na tym cały świat. Trump chwalił cięcie regulacji i podatków. Wskazywał na wzrost inwestycji i pokonanie inflacji.

Trump krytykował postawę Europy, patrząc na politykę zielonej energii czy migracji.

Wprowadzenie ceł 30% dla Szwajcarii ze względu na nadmierny amerykański deficyt w stosunku do tego kraju. Kluczowa polityka America First

Trump chce negocjować w sprawie nabycia Grenlandii przez USA. Trump wskazuje, że żaden inny kraj poza USA nie może posiadać Grenlandii.

Dania ma wybór. Jeśli powie tak USA, będzie to mile widziane. Jeśli powie nie, będzie to na zawsze zapamiętane

Trump chwali energię nuklearną, ale wskazuje na negatywny aspekt energii odnawialnej (wiatrowej).

Trump wskazuje na potęgę USA w wydobyciu ropy i gazu. Trump obniży ceny surowców i doprowadzi do zakończenia wojny na Ukrainie

Wenezuela ma zarobić więcej dzięki amerykańskim inwestycjom. Spojrzenie techniczne na US500 (S&P 500 futures) Kontrakty na indeks S&P 500 wyraźnie zyskują. US500 sięga niemal poziomu 6900 USD, odrabiając niemal 0,7% po wczorajszych spadkach. Obecnie obserwujemy, że zakres korekty wynosi tyle ile poprzednia duża korekta z grudnia. Celem kupujących może być w tym momencie opór w okolicach 6930 punktów, przy zniesieniu 50.0 obecnej korekty, czyli tam, gdzie otworzyły się notowania po weekendzie. Jeśli jednak US500 powróciłby do spadków, wtedy celem sprzedających może być okolica zniesienia 50.0 oraz 61.8 ostatniej dużej fali wzrostowej rozpoczętej w listopadzie Wiadomości ze spółek: Netflix ( NFLX.US ) traci nieco ponad 2,5% w pierwszej godzinie handlu, choć akcje w notowaniach przedsesyjnych traciły niemal 8%. Spółka dostarczyła wyniki za Q4 zgodne z oczekiwaniami, ale spółka rozczarowuje prognozami. Spółka wskazuje również, że oferuje przejęcie Warner Bros w pełni za gotówkę, co ma przypieczętować umowę. Jednocześnie spółka wskazuje, że ze względu na potrzebę akumulacji gotówki, wstrzymuje buybacki.

J&J ( JNJ.US ) prezentuje przychody na poziomie 24,6 mld USD za IV kwartał 2025 roku, co było wynikiem nieco wyższym od oczekiwanych 24,1 mld USD. EPS wypada mniej więcej zgodnie z oczekiwaniami na poziomie 2,46 USD. Rynek pozytywnie przyjmuje wieści dotyczące wzrostu sprzedaży leków onkologicznych i umiarkowanie pozytywnie ocenia prognozy wzrostu na 2026 rok. Akcje tracą dzisiaj niecałe 2%.

Charles Schwab ( SCHW.US ) pokazuje wyniki zgodne z oczekiwaniami: przychody na poziomie 6,34 mld USD oraz EPS na poziomie 1,39 USD. Rynek nieco negatywnie spogląda na brak pokonania konsensusu, co doprowadziło do negatywnego otwarcia, ale wraz z poprawą ogólnego sentymentu na Wall Street, akcje zyskują niecały 1%.

Travelers ( TRV.US ) pokazuje przychody i EPS wyraźnie powyżej oczekiwań. EPS wynosi 11,13 USD przy oczekiwaniu 8,74 USD, natomiast przychody wyniosły 12,43 mld USD przy oczekiwaniu na poziomie 11,04 mld USD. Akcje skoczyły do 275 USD na początku sesji, ale obecnie wracają w okolice 270 USD, notując 1% wzrost.

Halliburton ( HAL.US ) pokazuje EPS na poziomie 0,69 USD, powyżej oczekiwanych 0,54 USD oraz przychody rzędu 5,7 mld USD. Spółka patrzy w kierunku nowych inwestycji, również w Wenezueli. Akcje zyskują ponad 3%.

