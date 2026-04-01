Dane ADP wskazują na siłę amerykańskiego rynku pracy💡

Dane ADP za marzec wypadły powyżej oczekiwań — zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło o 62 tys., podczas gdy konsensus zakładał +40 tys. To nieco słabszy wynik niż zrewidowane +66 tys. w lutym, ale wciąż solidny. Wzrost był zrównoważony: miejsca pracy w sektorze dóbr (+30 tys.) i usług (+32 tys.) rozłożyły się niemal po równo. Dane mieszczą się w środku przedziału prognoz (33k–96k), co sugeruje umiarkowaną, ale stabilną kondycję rynku pracy. Odczyt może lekko zmniejszyć obawy przed gwałtownym schłodzeniem gospodarki, choć rynek będzie teraz uważnie patrzeć na piątkowe NFP jako potwierdzenie trendu. Rynki nie reagują przesadnie na odczyt raportu ADP z USA. US100 lekko traci na kilka minut po odczycie. Źródło: xStation

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.