Dane PMI z Europy wskazują na relatywną siłę przemysłu i słabość usług 💡

Najważniejsze wnioski Właśnie poznaliśmy dane PMI za marzec dla najważniejszych krajów Europy i całej Strefy Euro

Marcowe dane PMI z największych gospodarek strefy euro przyniosły mieszany obraz koniunktury. Niemcy pozytywnie zaskoczyły w przemyśle – indeks wzrósł do 51,7 pkt wobec oczekiwanych 49,5, przekraczając granicę 50 pkt oddzielającą ekspansję od kontrakcji i kontynuując poprawę z poprzedniego miesiąca (50,9). Słabiej wypadł jednak sektor usług (51,2 vs prognoza 52,5), a łączny PMI obniżył się do 51,9 z 53,5 – mimo to pozostaje na terytorium wzrostu. Francja z kolei utrzymała przemysł tuż powyżej neutralnego poziomu (50,2), jednak usługi i wskaźnik łączny pozostały poniżej 50 pkt – odpowiednio 48,3 i 48,3 – sygnalizując utrzymującą się słabość aktywności gospodarczej w tym kraju. Ogólny obraz dla strefy euro pozostaje niejednoznaczny: Niemcy stopniowo stabilizują się po długim okresie przemysłowej recesji, podczas gdy Francja nadal zmaga się z brakiem dynamiki w sektorze usług, który historycznie był jej mocną stroną. Wskaźnik PMI dla przemysłu w strefie euro (S&P Global) – marzec: 51,4 (prognoza: 49,8; poprzedni wynik: 50,8)

- Wskaźnik PMI dla sektora usług: 50,1 (prognoza: 50,5; poprzedni wynik: 51,9)

- Wskaźnik PMI łączny: 50,5 (prognoza: 50,4; poprzedni wynik: 51,9) Niemcy – indeks PMI dla przemysłu S&P Global, marzec: 51,7 (prognoza: 49,5; poprzedni wynik: 50,9)

- Indeks PMI dla sektora usług: 51,2 (prognoza: 52,5; poprzedni wynik: 43,5)

- Indeks PMI łączny: 51,9 (prognoza: 52,2; poprzedni wynik: 53,5) Francja – indeks PMI dla przemysłu S&P Global, marzec: 50,2 (prognoza: 49,5; poprzedni wynik: 50,1)

- Indeks PMI dla sektora usług: 48,3 (prognoza: 49,0; poprzedni wynik: 49,6)

- Indeks PMI łączny: 48,3 (prognoza: 49,3; poprzedni wynik: 49,9) Para EURUSD nie reaguje przesadnie na dane PMI z Europy. Notowania nie zdołały przebić się trwale powyżej 200-dniowej EMA, dlatego też zarówno w krótkim i długim terminie (patrząc na trendy wyznaczana TYLKO za pomocą wykładniczych średnich kroczących EMA) trendy pozostają odwrócone i spadkowe. Źródło: xStation

