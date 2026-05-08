Dane Uniwersytetu Michigan: Słaby konsument stłumi inflacje?

16:00 - Publikacja danych Uniwersystetu Michigan (Maj):

Oczekiwania: 48,5 (Oczekiwania: 48,1; Poprzednio: 48,1)

Sentyment: 48,2 (Oczekiwania: 49,7; Poprzednio: 49,8)

Obcne warunki: 47,8 (Oczekiwania: 52; Poprzednio: 52,5)

Oczekiwania inflacyjne - roczne: 4,5% (Oczekiwania: 4,5%; Poprzednio: 4,7%)

Oczekiwania inflacyjne - 5letnie: 3,4% (Oczekiwania: 3,4%; Poprzednio: 3,5%)

Dane z Uniwersytetu Michigan po raz kolejny pokazują pogarszający się sentyment konsumentów. Odczyt na poziomie 48,2 spadł do jednego z najniższych w historii pomiarów - warto przy tym przypomnieć, że najniższy wynik w historii odnotowano zaledwie dwa miesiące temu.

Dywergencja między oczekiwaniami rynku a nastrojami konsumentów jest najlepiej widoczna w komponencie „Obecne warunki” (ang. current conditions), gdzie wynik okazał się niższy o ponad 4 punkty od konsensusu rynkowego (Bloomberg Finance).

Wszystko to wywiera wyraźny wpływ na oczekiwania inflacyjne. Mimo gwałtownego wzrostu cen benzyny oczekiwania inflacyjne spadły zarówno w krótkim, jak i w długim terminie.

Reakcja na parze EURUSD, która oddała niewielkie wzrosty po publikacji NFP, może wskazywać, że inwestorzy przywiązują większą wagę do fatalnego sentymentu niż do symbolicznego spadku oczekiwań inflacyjnych.

EURUSD (M1)

Źródło: xStation5