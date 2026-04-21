Dane z Polski: Duży wzrost produkcji i wynagrodzeń, umiarkowany spadek zatrudnienia i cen

09:30 – Dane o zatrudnieniu i przemyśle z Polski (Marzec)
- PPI (r/r): -0,8% (oczekiwano: -0,1%; poprzednio: -2,0%)
- PPI (m/m): 1,0% (oczekiwano: 2,1%; poprzednio: 0,1%)
- Produkcja przemysłowa (s.a.) (r/r): 9,4% (oczekiwano: 4,2%; poprzednio: 1,3%)
- Zmiana płac (r/r): 6,6% (oczekiwano: 6,3%; poprzednio: 6,1%)
- Zmiana zatrudnienia (r/r): -0,9% (oczekiwano: -0,8%; poprzednio: -0,8%)
Dane gospodarcze opublikowane przez GUS pokazują szereg częściowo nakładających się trendów. Przede wszystkim wzrost cen producentów okazał się wyraźnie niższy od oczekiwań, co sugeruje mniejszą transmisję inflacji energetycznej na ceny. Ponadto odnotowano bardzo duży wzrost produkcji przemysłowej, znacznie powyżej, i tak optymistycznych, oczekiwań. Wzrost widoczny jest we wszystkich sektorach przemysłu, jednak największy w górnictwie, gdzie przekracza aż 20% (wobec szerokiego przemysłu który wzrósł o ~9%). Zatrudnienie pokazuje natomiast pogarszającą się sytuację na rynku pracy, przy jednoczesnym wzroście płac. Tego typu dane pozwalają doszukiwać się bardziej strukturalnych zmian w gospodarce, która może, choć nie mus, korzystać z selektywnego wzrostu cen oraz poprawy efektywności na skutek inwestycji.
PILNE: Mocne ożywienie produkcji przemysłowej w Polsce. Odbicie płac, ale z mniejszą presją cen od przedsiębiorców
