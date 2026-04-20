Poranna odprawa (20.04.2026)

Ceny ropy zyskują na otwarciu po tym, jak Iran ponownie wprowadził ograniczenia w Cieśninie Ormuz. Ruch ten odwrócił częściowe otwarcie z poprzedniego tygodnia i ponownie wywołał obawy o podaż.
Ceny ropy nieco się cofnęły, gdy rynek zaczął brać pod uwagę możliwość wznowienia negocjacji. Sytuacja pozostaje raczej kontrolowanym zakłóceniem niż pełnym zamknięciem szlaku.
Zawieszenie broni, które wkrótce wygasa, wydaje się coraz mniej stabilne. Iran sygnalizuje ograniczone zaufanie do nadchodzących rozmów, a niektóre doniesienia sugerują, że może w nich nie uczestniczyć. Jednocześnie negocjatorzy USA mają pojawić się w Islamabadzie. Rynki nadal zakładają, że obie strony ostatecznie dążą do porozumienia, mimo rosnących napięć.
Marynarka wojenna USA przejęła statek handlowy pod banderą Iranu w Zatoce Omańskiej po braku reakcji na ostrzeżenia. Iran określił to jako „zbrojne piractwo” i zagroził odwetem.
Pojawiły się także doniesienia o atakach dronowych na amerykańskie cele. Jest to wyraźna eskalacja bezpośredniej konfrontacji.
Pomimo narracji o zamknięciu, ruch w cieśninie nie został całkowicie wstrzymany. W sobotę przepłynęło ponad 20 statków — najwięcej od początku marca.
Trump powtórzył w weekend, że wierzy, iż porozumienie z Iranem „zostanie osiągnięte”. Kontrastuje to z rosnącymi napięciami na miejscu.
Dolar amerykański się umocnił na otwarciu, wraz ze wzrostem cen ropy i pogorszeniem sentymentu risk-off. Waluty rynków wschodzących osłabły.
Pomimo napięć geopolitycznych rynki akcji w Azji zachowały względną stabilność.Otwarcie nowego tygodnia nie przyniosło mocnej wyprzedaży, a rynek reaguje zaledwie lekką korektą.
Ludowy Bank Chin utrzymał stopy LPR bez zmian już jedenasty miesiąc z rzędu. Stopa roczna pozostaje na poziomie 3,0%, a pięcioletnia na 3,5%.
ZEA rozważają handel ropą w juanach, jeśli dostępność dolara ulegnie pogorszeniu.
Kalendarz ekonomiczny: przesłuchanie Kevina Warsha oraz sezon wyników kwartalnych 🔎
AI play znów w grze – LIVE 7:50
Kalendarz Ekonomiczny: Spkojna końcówka tygodnia!
Podsumowanie dnia 📈 Amerykańskie indeksy rosną, skok cen ropy ciąży EURUSD
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.