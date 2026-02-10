Datadog w formie: rekordowe Q4 i mocne prognozy na 2026 rok

Datadog pokazuje moc w segmencie chmury i AI
Datadog, wiodący dostawca rozwiązań do monitorowania, analityki i bezpieczeństwa w chmurze, opublikował wyniki za czwarty kwartał 2025 roku, które znacząco przewyższyły oczekiwania rynku. Spółka odnotowała silny wzrost przychodów, zysków i liczby kluczowych klientów, co podkreśla jej ugruntowaną pozycję w strategicznym segmencie cloud i AI.
Przychody Datadog osiągnęły 953 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 29% rok do roku i wyraźnie przekracza konsensus analityków, który wynosił 917 mln USD. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 0,59 USD, przewyższając prognozy 0,55 USD.
Najważniejsze wyniki finansowe Q4 2025
Przychody: 953 mln USD (+29% r/r, konsensus 917 mln USD)
Skorygowany EPS: 0,59 USD (konsensus 0,55 USD)
Zysk netto: ok. 46,6 mln USD
Sprzedaż zakontraktowana: 1,2 mld USD
Marża brutto: 76% (stabilna, przy silnym wzroście kosztów operacyjnych)
Prognoza na Q1 2026
Przychody Q1: 951–961 mln USD (konsensus 940 mln USD)
Skorygowany EPS Q1: 0,49–0,51 USD (konsensus 0,54 USD)
Przychody FY2026: 4,06–4,10 mld USD
Skorygowany EPS FY2026: 2,08–2,16 USD
Prognoza na pierwszy kwartał przewiduje przychody powyżej oczekiwań analityków, choć EPS może być nieco poniżej konsensusu. Datadog potwierdza jednak, że utrzymuje silną pozycję w segmencie cloud i AI, a przychody z dużych klientów zapewniają przewidywalną bazę finansową.
Reakcja rynku i znaczenie dla inwestorów
Po publikacji wyników akcje Datadog wzrosły znacząco wzrosły w czasie sesji co pokazuje pozytywne przyjęcie przez inwestorów zarówno przebicia oczekiwań kwartalnych, jak i wiarygodnych prognoz na kolejny rok. W obecnym środowisku technologicznym, w którym panuje ostrożność inwestorów, spółki growth są szczególnie wrażliwe na ryzyko przewartościowania i presję na marże. W tym kontekście Datadog wyróżnia się jako firma, która nie tylko dostarcza solidne wyniki, ale także udowadnia zdolność do skutecznego skalowania działalności w strategicznym segmencie technologii.
Kontekst biznesowy i perspektywy
Datadog pozostaje liderem w obszarach monitoringu, analityki i bezpieczeństwa w chmurze, a jego pozycja wzmacnia rosnący popyt na rozwiązania związane z AI, analizą danych i bezpieczeństwem chmurowym. Skala operacyjna, przewidywalność przychodów oraz rosnąca liczba dużych klientów pozwalają spółce skutecznie monetyzować kontrakty i utrzymywać wysokie marże pomimo presji kosztowej.
Spółka stoi jednak przed wyzwaniami: rosnącą konkurencją ze strony innych dostawców chmurowych, presją na marże operacyjne i koniecznością utrzymania tempa innowacji w dynamicznie zmieniającym się sektorze. Dotychczasowe wyniki i prognozy sugerują jednak, że Datadog posiada potencjał do utrzymania tempa wzrostu i dalszej ekspansji w strategicznych segmentach infrastruktury cloud i AI.
Kluczowe wnioski z wyników Datadog Q4 2025
Silne wyniki kwartalne: Przychody 953 mln USD (+29% r/r), Adjusted EPS 0,59 USD, liczba dużych klientów wzrosła do 603. Wszystko powyżej oczekiwań analityków.
Wyraźne prognozy: Przychody Q1 951–961 mln USD, Adjusted EPS 0,49–0,51 USD; przychody FY2026 4,06–4,10 mld USD, EPS 2,08–2,16 USD.
Pozycja w sektorze AI i chmury: Silny popyt na usługi monitoringu, analityki i bezpieczeństwa umożliwia Datadog skalowanie działalności i monetyzację kontraktów z dużymi klientami.
Reakcja rynku: Po publikacji wyników akcje wzrosły, co podkreśla zaufanie inwestorów do strategii i prognoz spółki.
Przewaga konkurencyjna: Skala operacyjna, przewidywalność przychodów i rozwój w strategicznym segmencie technologii wyróżniają Datadog w sektorze cloud.
Wyzwania i perspektywy: Presja na marże i rosnąca konkurencja, ale wyniki i prognozy wskazują na zdolność utrzymania tempa wzrostu przychodów i zysków.
