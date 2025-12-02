DE40: DAX notuje wzrosty 📈Bayer zyskuje 12% dzięki wsparciu administracji USA

Niemiecki benchmark akcji otworzył wtorkową sesję ostrożnymi wzrostami, ale wzrosty są wciąż ograniczone wobec ostrożności inwestorów w Stanach Zjednoczonych, gdzie kontrakty na indeksy notują niewielkie spadki. Dzisiejszy kalendarz makro jest niemal pusty, a głównym odczytem z Europy była wstępna inflacja CPI ze strefy euro, za listopad. Nagłówki prasowe w Niemczech dominuje Bayer, który może liczyć na przychylność amerykańskiej administracji, która zaproponowała zwolnienie spółki z wielomiliardowej kary związanej z glifoastem w USA. Walory Hypoport zostały podniesione do oceny 'przeważaj', a cena docelowa na 210 EUR za walor w BNPP Exxane.
Wskaźnik CPI w strefie euro w listopadzie: 2,2% (prognoza 2,1%; poprzednio 2,1%)
- Bazowy wskaźnik CPI (r/r): 2,4% (prognoza 2,4%; poprzednio 2,4%)
- CPI (m/m): -0,3% (prognoza -0,3%; poprzednio 0,2%)
Stopa bezrobocia w strefie euro w październiku: 6,4% (prognoza 6,3%; poprzednio 6,3%; rewizja do 6,4%)
DE40 (interwał D1)
Źródło: xStation5
Bayer dominuje wzrosty na niemieckim rynku, ale świetnie radzą sobie też Siemens i sektor finansowy: Deutsche Boerse, Deutsche Bank i Commerzbank. Rheinmentall próbuje wracać po spadku. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Wsparcie administracji Trumpa radykalnie poprawia pozycję procesową Bayera w USA, zwiększając szanse na ograniczenie ryzyka prawnego związanego z glifosatem (Roundup). Rekomendacja Solicitor General to sygnał, że Waszyngton oficjalnie skłania się ku interpretacji, która faworyzuje federalny nadzór EPA nad regulacjami stanowymi. To może być punkt zwrotny w wieloletniej batalii sądowej. Rynek reaguje natychmiastowo, a wzrost akcji wskazuje na gwałtowne zmniejszenie dyskonta ryzyka związanego z pozwami Roundup.
-
Potencjalne rozstrzygnięcie przez SCOTUS może prowadzić do zmniejszenia rezerw na sprawy sądowe, które wynoszą obecnie 7,6 mld USD. To prawdopodobnie odblokowałoby istotną wartość dla akcjonariuszy.
-
Wyrok korzystny dla Bayera mógłby poprawić przepływy pieniężne, rating kredytowy i perspektywy dywidendowe, zmniejszając jednocześnie presję zarządczą i komunikacyjną.
-
Sprawa ma wysoką temperaturę polityczną. Poparcie administracji Trumpa oczywiście nie gwarantuje decyzji Sądu Najwyższego.
-
Nawet korzystny wyrok nie rozwiązuje problemu przyszłych pozwów, chyba że SCOTUS rozstrzygnie szeroko, precyzując granice preempcji prawa federalnego.
-
Reputation risk dla Bayera pozostaje wysoki, szczególnie jeśli ruchy prozdrowotne zwiększą presję medialną.
-
Jeśli Sąd Najwyższy przyjmie sprawę do rozpoznania w 2025/2026, rynek może dalej dyskontować spadek ryzyka prawnego, co może prowadzić do dalszej aprecjacji akcji.
-
Bayer pozostaje jednak w sytuacji, gdzie dynamika prawna jest głównym czynnikiem kształtującym wycenę, bardziej niż fundamenty operacyjne spółki.
Akcje Bayer, BAYN.DE (interwał D1)
Źródło: xStation5
Analitycy JP Morgan podnieśli rekomendację i cenę docelową dla Campari do 7,9 USD EUR za walor; zmeniając ocenę na 'Outperform'. Cena notowana jest mniej więcej na poziomie EMA200 (czerwona linia).
Źródło: xStation5
Billfinger oczekuje podniesienia marż w okolice 8 do 9% do 2030 roku. Akcje Bilfinger osiągnęły dziś nowe, historyczne szczyty po optymistycznych prognozach firmy, ale cofnęły się z nich po fali realizacji zysków.
Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Rynek ogranicza ruchy, czekając na inflację i FED
Dollar General - Dwucyfrowe wzrosty po wynikach
Kolejny dzień w Meta - Grzywny, AI i CAPEX
Komentarz Giełdowy: Orkiestra AI wciąż gra, ale coraz ciszej
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.