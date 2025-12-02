DE40: DAX notuje wzrosty 📈Bayer zyskuje 12% dzięki wsparciu administracji USA

Niemiecki benchmark akcji otworzył wtorkową sesję ostrożnymi wzrostami, ale wzrosty są wciąż ograniczone wobec ostrożności inwestorów w Stanach Zjednoczonych, gdzie kontrakty na indeksy notują niewielkie spadki. Dzisiejszy kalendarz makro jest niemal pusty, a głównym odczytem z Europy była wstępna inflacja CPI ze strefy euro, za listopad. Nagłówki prasowe w Niemczech dominuje Bayer, który może liczyć na przychylność amerykańskiej administracji, która zaproponowała zwolnienie spółki z wielomiliardowej kary związanej z glifoastem w USA. Walory Hypoport zostały podniesione do oceny 'przeważaj', a cena docelowa na 210 EUR za walor w BNPP Exxane.

Wskaźnik CPI w strefie euro w listopadzie: 2,2% (prognoza 2,1%; poprzednio 2,1%)

Bazowy wskaźnik CPI (r/r): 2,4% (prognoza 2,4%; poprzednio 2,4%)

CPI (m/m): -0,3% (prognoza -0,3%; poprzednio 0,2%)

Stopa bezrobocia w strefie euro w październiku: 6,4% (prognoza 6,3%; poprzednio 6,3%; rewizja do 6,4%)

DE40 (interwał D1)

Źródło: xStation5

Bayer dominuje wzrosty na niemieckim rynku, ale świetnie radzą sobie też Siemens i sektor finansowy: Deutsche Boerse, Deutsche Bank i Commerzbank. Rheinmentall próbuje wracać po spadku. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Wsparcie administracji Trumpa radykalnie poprawia pozycję procesową Bayera w USA, zwiększając szanse na ograniczenie ryzyka prawnego związanego z glifosatem (Roundup). Rekomendacja Solicitor General to sygnał, że Waszyngton oficjalnie skłania się ku interpretacji, która faworyzuje federalny nadzór EPA nad regulacjami stanowymi. To może być punkt zwrotny w wieloletniej batalii sądowej. Rynek reaguje natychmiastowo, a wzrost akcji wskazuje na gwałtowne zmniejszenie dyskonta ryzyka związanego z pozwami Roundup.

Potencjalne rozstrzygnięcie przez SCOTUS może prowadzić do zmniejszenia rezerw na sprawy sądowe , które wynoszą obecnie 7,6 mld USD . To prawdopodobnie odblokowałoby istotną wartość dla akcjonariuszy.

Wyrok korzystny dla Bayera mógłby poprawić przepływy pieniężne, rating kredytowy i perspektywy dywidendowe, zmniejszając jednocześnie presję zarządczą i komunikacyjną.

Sprawa ma wysoką temperaturę polityczną . Poparcie administracji Trumpa oczywiście nie gwarantuje decyzji Sądu Najwyższego.

Nawet korzystny wyrok nie rozwiązuje problemu przyszłych pozwów , chyba że SCOTUS rozstrzygnie szeroko, precyzując granice preempcji prawa federalnego.

Reputation risk dla Bayera pozostaje wysoki, szczególnie jeśli ruchy prozdrowotne zwiększą presję medialną.

Jeśli Sąd Najwyższy przyjmie sprawę do rozpoznania w 2025/2026, rynek może dalej dyskontować spadek ryzyka prawnego , co może prowadzić do dalszej aprecjacji akcji.

Bayer pozostaje jednak w sytuacji, gdzie dynamika prawna jest głównym czynnikiem kształtującym wycenę, bardziej niż fundamenty operacyjne spółki.

Akcje Bayer, BAYN.DE (interwał D1)

Źródło: xStation5

Analitycy JP Morgan podnieśli rekomendację i cenę docelową dla Campari do 7,9 USD EUR za walor; zmeniając ocenę na 'Outperform'. Cena notowana jest mniej więcej na poziomie EMA200 (czerwona linia).

Źródło: xStation5

Billfinger oczekuje podniesienia marż w okolice 8 do 9% do 2030 roku. Akcje Bilfinger osiągnęły dziś nowe, historyczne szczyty po optymistycznych prognozach firmy, ale cofnęły się z nich po fali realizacji zysków.

Źródło: xStation5