DE40: Europa podtrzymuje ostrożny wzrost

Dzisiejsza sesja giełdowa w Europie przebiega w umiarkowanie pozytywnych nastrojach – większość głównych indeksów notuje wzrosty, a inwestorzy korzystają z poprawy sentymentu na rynkach globalnych. Niemiecki DAX wpisuje się w ten trend, notując zwyżki i podążając za ogólnym kierunkiem europejskich parkietów.



Źródło: Bloomberg Finance LP

Niemieckie indeksy w górę ciągną przede wszystkim spółki z sektora medycznego, wydobywczego, odnawialnych źródeł energii oraz branży IT. Z kolei presję na notowania wywierają banki oraz detaliści – te segmenty pozostają w odwrocie z powodu obaw o spadającą konsumpcję oraz potencjalne wyzwania regulacyjne w sektorze finansowym.

Dane makroekonomiczne:

Hiszpańska sprzedaż detaliczna:

Rzeczywista: 4,5% rok do roku (YoY)

Poprzednia: 4,7% YoY

Hiszpański Indeks Cen Konsumpcyjnych (CPI):

Rzeczywista: -0,4% MoM

Prognoza: -0,2% MoM

Poprzednia: 0,0% MoM

W Hiszpanii uwagę przyciągnął dzisiejszy odczyt inflacji, który okazał się ujemny i gorszy od prognoz, co rodzi obawy o kondycję tamtejszej gospodarki i ryzyko pogłębiającej się deflacji. Z drugiej strony pozytywnie wyróżniły się dane o sprzedaży detalicznej, wskazujące na poprawę popytu konsumpcyjnego, co częściowo równoważy pesymistyczny obraz inflacyjny.

Nastroje gospodarcze ze strefy euro (wrzesień):

Nastroje gospodarcze: 95,5 (Oczekiwane: 95,2. Poprzednio: 95,2)

Nastroje konsumentów: -14,9 (Oczekiwane: -14,9. Poprzednio: -15,5)

Nastroje przemysłowe: -10,3 (Oczekiwane: -10,9. Poprzednio: -10,3)

Nastroje w usługach: 3,6 (Oczekiwane: 3,7. Poprzednio: 3,6)

Dane ze strefy euro miały natomiast umiarkowanie pozytywny wydźwięk. W większości segmentów gospodarki wyniki okazały się lepsze od oczekiwań, co wspiera obraz stabilizacji koniunktury. Warto jednak pamiętać, że trend w danych nadal jest negatywny. Szczególne zmartwienia budzi sektor oraz konsumenci. Wskaźniki wypadły poniżej prognoz, sugerując, że w tym obszarze presja na spowolnienie aktywności wciąż jest wyraźna.

Na dalszy przebieg sesji wpływ mogą mieć także wypowiedzi przedstawicieli FOMC i EBC, które będą uważnie analizowane pod kątem wskazówek dotyczących kierunku polityki monetarnej.



DE40 (D1)

Źródło:xStation5

Po odbiciu się od silnego wsparcia na poziomie FIBO 38,2, gdzie dodatkowo przebiega EMA100, kurs zmierza w stronę górnego ograniczenia konsolidacji na poziomie ok. 24000 punktów, gdzie dodatkowo znajduje się również poziom FIBO 23,6. Pokonanie tego poziomu może dać sygnał do kolejnych wzrostów. Natomiast powrót do poziomów ok. 23650 i przełamanie EMA100 może zwiastować próbę przetestowania dolnej granicy przebiegającej na 23300 punktach, gdzie dodatkowo znajduje się FIBO 50.

Wiadomości ze spółek:

Lufthansa (LHA.DE) - Linie lotnicze zapowiedziały zwolnienie 4000 pracowników w celu ochrony marż. Kurs akcji rośnie o ok. 1,6%.

Kloeckner (KCO.DE) - Producent stali zapowiedział, że sprzeda swoje zakłady w USA. Spółka zyskuje ponad 3,5%.

Kolejny dzień wzrostów spółek zbrojeniowych - Rolls-Royce (RR.UK), Rheinmetall (RHM.DE) oraz Hensoldt (HAD.DE) rosną o ponad 1% na fali rosnących zamówień oraz geopolitycznych napięć.

NIBE Industrier (NIBEB.SE) - Spółka OZE dostała szereg rekomendacji banków inwestycyjnych. Kurs akcji rośnie o 6%.

UCB (UCB.BE) - Belgijska spółka bio-tech rośnie o ponad 15% po ogłoszeniu bardzo obiecujących wyników badań dotyczących ich nowej terapii.