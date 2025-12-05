DE40: Poprawne dane, umiarkowany wzrost

Europejska sesja pod koniec tygodnia odbywa się w dobrych nastrojach. Większość indeksów starego kontynentu notuje umiarkowane wzrosty. Na prowadzenie wychodzi dziś niemiecki DAX, kontrakty DE40 rosną o ponad 0,6%. Pozostałe indeksy Europy Zachodniej ograniczają wzrosty do ok. 0,4%.

Seria pozytywnych danych makroekonomicznych pozwala inwestorom z Europy dyskontować lepsza trajektorie wzrostu gospodarczego wspólnoty. Dane Makroekonomiczne: Dziś opublikowany został odczyt PKB dla strefy Euro. Wzrost w ujęciu rocznym utrzymał się na stabilnym poziomie 1,4%. W ujęciu kwartalnym wzrost przyspieszył do 0,3% wobec oczekiwań na poziomie 0,2%.

Zamówienie dla Niemieckich fabryk znacznie rosną, o 1,5% wobec oczekiwanych 0,3%. Pobudzenie widać też w ujęciu rocznym.

We Francji spada deficyt handlowy, produkcja przemysłowa wzrosła o 0,2% względem oczekiwanej kontrakcji na poziomie 0,2%.

Pod koniec Europejskiej sesji, inwestorzy poznają dane o inflacji PCE z USA. Jest to jedna z najbardziej istotnych miar dla FED, zaskoczenie może poważnie wpłynąć na prognozowaną ścieżkę luzowania polityki przez FOMC. DE40 (D1) Źródło: xStation5 Kurs na wykresie kontynuuje trend wzrostowy, kupującym udało się pokonać kolejną strefę oporu, FIBO 50 i zmierza w kierunku FIBO 38,2 gdzie dodatkowo przebiega linia trendu spadkowego. Pokonanie następnego poziomu może otworzyć drogę do testu ostatnich maksimów. Utrata inicjatywy przez kupujących na obecnych poziomach może natomiast wyzwolić korektę w okolice FIBO 78,6. Inwestorzy muszą uważnie obserwować średnie EMA50 i EMA100 oraz rosnący wskaźnik RSI. Wiadomości ze spółek: Alstom (ALO.FR) - Francuska spółka kolejowa otrzymała pozytywną rekomendację od banku inwestycyjnego. Kurs akcji rośnie o ponad 2%.

Renk (R3NK.DE) - Niemiecki producent systemów napędowych, skoncentrowanego wokół pojazdów wojskowych, otrzymał pozytywną rekomendację od banku inwestycyjnego. Spółka zyskuje ponad 3%.

Hensoldt (HAG.DE) - Spółka zbrojeniowa z Niemiec traci ponad 2%, obawy inwestorów i analityków budzą wskaźniki wyceny spółki.

UCB (UCB.DE) - Spółka biotechnologiczna publikuje prognozy wzrostu EBITDA o ponad 30%, kurs akcji zyskuje ponad 5%.

Swiss Re (SREN.CH) - Szwajcarski ubezpieczyciel traci ponad 4% po opublikowaniu rozczarowujących prognoz na przyszły rok.

