📈 DE40 rośnie po wynikach SAP

- DE40 (kontrakt na niemiecki indeks DAX) notuje wzrost i testuje okolice 25,000 punktów
- Akcje technologicznego giganta SAP notują ponad 6% wzrost po wynikach kwartalnych
- Dane PMI z Niemiec okazały się dużo lepsze, od prognoz
- DE40 (kontrakt na niemiecki indeks DAX) notuje wzrost i testuje okolice 25,000 punktów
- Akcje technologicznego giganta SAP notują ponad 6% wzrost po wynikach kwartalnych
- Dane PMI z Niemiec okazały się dużo lepsze, od prognoz
- Akcje SAP rosną prawie 7% po publikacji wyników za drugi kwartał. Analitycy pozytywnie ocenili przede wszystkim silny wzrost w kluczowym dla spółki segmencie usług chmurowych. Ten wzrost ma istotny wpływ na cały DAX ze względu na wysoką wagę spółki w indeksie i pozwolił zneutralizować presję wynikającą z nowych decyzji handlowych USA.
- Stany Zjednoczone wprowadziły taryfy w wysokości 10% i 12,5% na import z 60 partnerów handlowych, w tym z Unii Europejskiej. Regulacje weszły w życie w piątek rano czasu niemieckiego, równocześnie z wygaśnięciem tymczasowej globalnej stawki 10%.
- Rynek nie zareagował gwałtownie na nowe cła, ponieważ nie oznaczają one dodatkowego obciążenia względem dotychczasowego systemu. QC Negatywnie wyróżnia się dzisiaj Volkswagen. Pomimo mocnego popytu na mniejsze samochody elektryczne koncern przygotowuje inwestorów na słabsze przychody, co przełożyło się na spadek kursu o niespełna 2,5%.
- Volkswagen znalazł się tym samym w gronie najsłabszych spółek w DAX, a inwestorzy skoncentrowali się na pogarszających się perspektywach sprzedażowych producenta. W indeksie SDAX uwagę przyciągnął Atoss Software, którego akcje zyskują prawie 7%. Spółka pokazała silny wzrost zarówno przychodów, jak i zysku w pierwszej połowie roku.
- Niemiecki zbiorczy PMI wzrósł do 51,2 pkt wobec oczekiwanych 49,7 pkt i 49,5 pkt miesiąc wcześniej. Z kolei wskaźnik PMI dla usług utrzymał się na poziomie 49,6 pkt wobec prognozy 49,0 pkt i 48,6 pkt wcześniej, a PMI dla przemysłu wzrósł do 52,2 pkt, przewyższając prognozę 50,5 pkt oraz poprzedni odczyt 50,3 pkt.
Wykres DE40
Kontrakt na DAX testuje dolne ograniczenie wzrostowego kanału cenowego. Powrót powyżej 25,100 punktów (EMA 50, pomarańczowa linia) mógłby oznaczać apetyt na wzowienie wzrostowego momentum. Ważne wsparcie przebiega przy 24,500 punktów - spadek poniżej potencjalnie otworzyłby indeksowi drogę do testu nawet 23,800 punktów, gdzie widzimy poprzednie reakcje cenowe - dolne cienie świec z kwietnia i maja tego roku.
Źródło: xStation5
Komentarz walutowy: Czy braknie nam gazu w zimie i co to oznacza dla euro?
PULS GPW: Banki wspierają korektę wzrostową, Modivo traci
PILNE: Ożywienie w strefie euro? Pozytywne odczyty indeksów PMI, choć przy wysokich cen ropy i gazu
Kalendarz ekonomiczny: Kondycja przemysłu w cieniu cen ropy
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.