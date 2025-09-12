DE40: Rynki w Europie czekają na decyzje FED

Na europejskich rynkach finansowych dzisiaj panuje pesymizm. Kontrakty na DE40 tracą dzisiaj ponad 0,4%, natomiast EU50 zniżkuje o ponad 0,8%. Kiepsko radzą sobie kontrakty również na FRA40 i ITA40, które notują spadki odpowiednio o blisko 0,9% i 0,8%. Rynek reaguje w ten sposób na dzisiejszy odczyt inflacji z Niemiec oraz wyczekiwanie na decyzję Rezerwy Federalnej USA dotyczącą stóp procentowych. Dane z Niemiec wskazują na wzrost inflacji konsumenckiej (CPI) o 2,2% w ujęciu rocznym, co jest zgodne z prognozami, oraz o 0,1% w ujęciu miesięcznym, również zgodnie z oczekiwaniami. Zharmonizowany wskaźnik HICP wzrósł o 2,1% r/r i 0,1% m/m. Choć inflacja pozostaje stabilna, inwestorzy mogą obawiać się, że dalszy wzrost cen może wpłynąć na decyzje Europejskiego Banku Centralnego w kwestii polityki monetarnej.

W kontekście oczekiwań dotyczących polityki monetarnej, inwestorzy wyczekują decyzji Rezerwy Federalnej USA w sprawie stóp procentowych. Oczekuje się, że Fed podejmie decyzję o dalszym luzowaniu polityki monetarnej, co może wpłynąć na globalne rynki finansowe.

Niemiecki indeks DE40 traci podczas dzisiejszej sesji 0,4% i znajduje się bardzo blisko poziomu wsparcia wyznaczonego przez 100-dniową wykładniczą średnią kroczącą (pomarańczowa krzywa na wykresie). Obszar ten pełni funkcję technicznego wsparcia, który ogranicza dalsze spadki. Nastroje pozostają jednak ostrożne, ponieważ zbliżająca się decyzja Rezerwy Federalnej w przyszłym tygodniu może mieć istotny wpływ na globalny sentyment rynkowy, w tym także na europejskie indeksy.

Hannover Rueck (HNR.DE) rośnie dziś o blisko 3% po tym, jak UBS podniosło rekomendację dla spółki z „neutralnie” do „kupuj”, wskazując na wysoką odporność wyników finansowych. Analitycy zauważają, że firma notowana jest z 6% dyskontem względem sektora, mimo stabilnego wzrostu zysków i solidnej realizacji celów. Spółka może skorzystać na oczekiwaniach inwestorów związanych z możliwym spowolnieniem rynkowym, gdyż jej defensywny profil czyni ją relatywnie bezpiecznym wyborem w sektorze. UBS wyznaczył nowy cel cenowy na poziomie 280 euro, co daje ok. 16% potencjału wzrostu względem obecnych notowań.

Stellantis (STLAM.IT) traci dziś około 1,7% po tym, jak analitycy UBS obniżyli prognozy dla spółki, wskazując na opóźniony proces odbudowy wyników finansowych. Analitycy zauważają, że firma zmaga się z wysokimi kosztami, słabym popytem i silną konkurencją ze strony producentów z Chin.