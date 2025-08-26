DE40: Zamieszanie polityczne we Francji ciąży indeksom w Europie

Na europejskich rynkach finansowych we wtorek panuje wyraźny pesymizm, a inwestorzy uważnie obserwują francuskie akcje, które mogą zmierzyć się z kolejną sesją pełną zmienności. Kontrakty na francuski indeks CAC 40 tracą około 1,9%, co jest najgorszym wynikiem na Starym Kontynencie. Silne spadki dotyczą zwłaszcza spółek mocno powiązanych z francuską gospodarką, takich jak detaliści. Francuskie akcje pozostają pod presją z powodu niepewności politycznej. Premier Francois Bayrou zapowiedział niespodziewane głosowanie nad wotum zaufania, które ma odbyć się w przyszłym miesiącu, co nasiliło wyprzedaż na rynku. Polityczne napięcia i niepewność co do stabilności budżetu narodowego wzbudzają obawy inwestorów, którzy zwracają uwagę na rosnącą presję na blue chipy z CAC 40, które będą musiały ponieść większy ciężar na indeksie.
Indeks CAC 40 radzi sobie gorzej niż paneuropejski STOXX 600, a obligacje 10-letniego długu Francji odnotowały wzrost rentowności do 3,51%, co dodatkowo pogarsza nastroje na rynku długu i zwiększa niepewność wśród inwestorów.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Podobna niepewność widoczna jest również na innych kluczowych europejskich indeksach. Niemiecki DAX notuje umiarkowane spadki rzędu 0,5%, pozostając jednak mniej dotknięty niż francuski CAC 40. Z kolei brytyjski FTSE 100 traci dziś ponad 0,8%, co odzwierciedla pogarszający się sentyment na szerokim rynku oraz obawy związane z globalnym spowolnieniem gospodarczym i niepewnością polityczną.
Żródło: xStation5
Obecnie obserwowana zmienność na szerszym rynku europejskim. Źródło: xStation
Niemiecki indeks DE40 traci podczas dzisiejszej sesji około 0,4% i znajduje się bardzo blisko istotnych poziomów technicznego wsparcia, wyznaczanych przez 25-dniową oraz 50-dniową wykładniczą średnią kroczącą (odpowiednio żółta i niebieska linia na wykresie). W tym momencie obie średnie pełnią rolę lokalnych punktów obrony dla rynku – ich utrzymanie może oznaczać kontynuację średnioterminowego trendu wzrostowego. Jednak presja spadkowa widoczna na ostatnich świecach oraz rosnąca niepewność na europejskich rynkach sugerują, że najbliższe sesje mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszego kierunku notowań. Przełamanie tych poziomów otworzyłoby drogę do testu EMA 100 (zielona linia), znajdującej się w rejonie 23 600 pkt.
Żródło: xStation5
Wiadomości spółkowe:
- Puma SE (PUM.DE) traci ponad 1.2% po informacjach o możliwej sprzedaży pakietu udziałów należącego do rodziny Pinault, która posiada 29% akcji spółki. Według doniesień, trwają rozmowy z potencjalnymi nabywcami, w tym z chińskimi firmami Anta Sports oraz Li Ning Co. Mimo że w ujęciu rocznym akcje Puma straciły niemal 50% swojej wartości, spekulacje o przejęciu przyczyniły się ostatnio do ich odbicia o około 20%. Spółka, pod kierownictwem nowego CEO Arthura Hoelda, stara się poprawić swoją pozycję rynkową, jednak nadal mierzy się z silną konkurencją ze strony marek takich jak New Balance i Hoka. Rodzina Pinault prawdopodobnie będzie oczekiwać premii za sprzedaż swojego pakietu kontrolnego.
- BNP Paribas (BNP.FR) spada o 5% w trakcie dzisiejszej sesji, kontynuując presję związaną z niepewnością na francuskim rynku oraz ekspozycją na lokalne aktywa finansowe.
- Ørsted (ORSTED.DK) odbija o 4,2% po tym, jak spółka ogłosiła plany spotkań z inwestorami w odpowiedzi na decyzję amerykańskich władz o wstrzymaniu dwóch projektów offshore wind. Akcje wcześniej spadły o 16% na giełdzie w Kopenhadze, co było reakcją na niepewność regulacyjną w USA. Spółka rozważa przeniesienie praw do projektów w inne regiony, aby zminimalizować ryzyko operacyjne i reputacyjne.
- Commerzbank (CBK.DE) traci 5,2% po obniżeniu rekomendacji przez analityków Bank of America. Instytucja zwróciła uwagę na ograniczoną przestrzeń do wzrostu przychodów netto z odsetek oraz wzrost ryzyk związanych z ekspozycją na francuskie i włoskie obligacje.
- Leonardo (LDO.IT) notuje spadek o 1,1% mimo pozytywnych danych dotyczących kontraktów obronnych. Inwestorzy realizują zyski po wcześniejszym rajdzie na akcjach włoskiego koncernu zbrojeniowego.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.