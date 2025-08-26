DE40: Zamieszanie polityczne we Francji ciąży indeksom w Europie

Na europejskich rynkach finansowych we wtorek panuje wyraźny pesymizm, a inwestorzy uważnie obserwują francuskie akcje, które mogą zmierzyć się z kolejną sesją pełną zmienności. Kontrakty na francuski indeks CAC 40 tracą około 1,9%, co jest najgorszym wynikiem na Starym Kontynencie. Silne spadki dotyczą zwłaszcza spółek mocno powiązanych z francuską gospodarką, takich jak detaliści. Francuskie akcje pozostają pod presją z powodu niepewności politycznej. Premier Francois Bayrou zapowiedział niespodziewane głosowanie nad wotum zaufania, które ma odbyć się w przyszłym miesiącu, co nasiliło wyprzedaż na rynku. Polityczne napięcia i niepewność co do stabilności budżetu narodowego wzbudzają obawy inwestorów, którzy zwracają uwagę na rosnącą presję na blue chipy z CAC 40, które będą musiały ponieść większy ciężar na indeksie.

Indeks CAC 40 radzi sobie gorzej niż paneuropejski STOXX 600, a obligacje 10-letniego długu Francji odnotowały wzrost rentowności do 3,51%, co dodatkowo pogarsza nastroje na rynku długu i zwiększa niepewność wśród inwestorów.

Podobna niepewność widoczna jest również na innych kluczowych europejskich indeksach. Niemiecki DAX notuje umiarkowane spadki rzędu 0,5%, pozostając jednak mniej dotknięty niż francuski CAC 40. Z kolei brytyjski FTSE 100 traci dziś ponad 0,8%, co odzwierciedla pogarszający się sentyment na szerokim rynku oraz obawy związane z globalnym spowolnieniem gospodarczym i niepewnością polityczną.

Żródło: xStation5

Obecnie obserwowana zmienność na szerszym rynku europejskim. Źródło: xStation

Niemiecki indeks DE40 traci podczas dzisiejszej sesji około 0,4% i znajduje się bardzo blisko istotnych poziomów technicznego wsparcia, wyznaczanych przez 25-dniową oraz 50-dniową wykładniczą średnią kroczącą (odpowiednio żółta i niebieska linia na wykresie). W tym momencie obie średnie pełnią rolę lokalnych punktów obrony dla rynku – ich utrzymanie może oznaczać kontynuację średnioterminowego trendu wzrostowego. Jednak presja spadkowa widoczna na ostatnich świecach oraz rosnąca niepewność na europejskich rynkach sugerują, że najbliższe sesje mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszego kierunku notowań. Przełamanie tych poziomów otworzyłoby drogę do testu EMA 100 (zielona linia), znajdującej się w rejonie 23 600 pkt.

Żródło: xStation5

Wiadomości spółkowe: