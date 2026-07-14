📣Podsumowanie dnia: Niższa inflacja osłabia dolara i budzi złoto i S&P 500 do wzrostów

Wskaźnik inflacji spadł do 3,5% r/r

z dotychczasowego poziomu 4,2% r/r, przy prognozach rynkowych kształtujących się na poziomie 3,8% r/r. W ujęciu miesięcznym ceny obniżyły się o 0,4% m/m, co stanowi największy miesięczny spadek od 2020 roku. Z kolei

inflacja bazowa w ujęciu rocznym spadła do 2,6% r/r