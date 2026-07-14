📣Podsumowanie dnia: Niższa inflacja osłabia dolara i budzi złoto i S&P 500 do wzrostów

- Niższa inflacja od oczekiwań
- Ożywienie na rynku akcyjnym oraz rynku złota
- Wyprzedaż dolara
- Dalsze wzrosty na rynku ropy, choć ograniczone po słowach Trumpa
- Niższa inflacja od oczekiwań
- Ożywienie na rynku akcyjnym oraz rynku złota
- Wyprzedaż dolara
- Dalsze wzrosty na rynku ropy, choć ograniczone po słowach Trumpa
📊 Makroekonomia i Banki Centralne
- Kluczową publikacją dzisiejszego dnia była inflacja CPI ze Stanów Zjednoczonych za czerwiec, która przyniosła zdecydowanie niższy odczyt od oczekiwań rynkowych.
- Wskaźnik inflacji spadł do 3,5% r/r z dotychczasowego poziomu 4,2% r/r, przy prognozach rynkowych kształtujących się na poziomie 3,8% r/r. W ujęciu miesięcznym ceny obniżyły się o 0,4% m/m, co stanowi największy miesięczny spadek od 2020 roku. Z kolei inflacja bazowa w ujęciu rocznym spadła do 2,6% r/r z poziomu 2,9% r/r, również okazując się niższa od rynkowych oczekiwań.
- Podczas przesłuchania przed amerykańskim Kongresem Kevin Warsh przedstawił pobieżnie swój plan zmian w komunikacji Rezerwy Federalnej (Fed) oraz wskazał, że głównym zadaniem banku centralnego jest przywrócenie inflacji do celu po ponad 60 miesiącach jej nieprzerwanego utrzymywania się powyżej poziomu 2%.
- Brak konkretnych, jastrzębich deklaracji o tym, że stopy procentowe są obecnie za niskie, aby przywrócić inflację do celu, powoduje, że obecne stanowisko Warsha jawi się jako nieco bardziej rozmyte niż podczas jego pierwszego posiedzenia.
- Warsh podkreślił konieczność wprowadzenia zmian w komunikacji oraz w sposobie postrzegania inflacji, rynku pracy i ogólnego wzrostu gospodarczego.
- Zaznaczył on również, że misja przywrócenia stabilności cen nie została jeszcze zakończona, chociaż przyznał, że sam czerwcowy odczyt inflacji CPI prezentuje się pozytywnie.
💱 Waluty
- W reakcji na spadek inflacji para walutowa EURUSD wzrosła o około 50 pipsów z poziomu 1,1400. Część tego ruchu wzrostowego została jednak później wymazana w trakcie przesłuchania Kevina Warsha przed Kongresem USA.
🌍 Geopolityka
- Dalsza eskalacja sytuacji na Bliskim Wschodzie powoduje, że obawy o ponowny wzrost inflacji są cały czas żywe. Choć ceny ropy naftowej rosły bardzo mocno na początku dzisiejszej sesji, kontynuując silne zwyżki z początku tygodnia, to jednak rynkowi daleko jest do tak dużych obaw, jakie panowały w marcu oraz kwietniu.
- Stany Zjednoczone dokonały trzeciego z rzędu ataku rakietowego, który miał na celu ograniczenie możliwości Iranu w zakresie atakowania statków handlowych w Cieśninie Ormuz.
- Donald Trump zadeklarował, że Cieśnina Ormuz pozostaje otwarta, a Stany Zjednoczone będą jej gwarantem bezpieczeństwa, mimo że Iran dokonuje już otwartych ataków na supertankowce.
- Trump wycofał się z pomysłu nałożenia 20-procentowej opłaty za gwarancje bezpieczeństwa w Cieśninie Ormuz, zapowiadając jednocześnie, że kwestia ta zostanie rozwiązana poprzez inwestycje oraz nowe umowy handlowe z krajami Zatoki Perskiej.
🛢️ Surowce i Towary
- Notowania ropy naftowej cofają się z dzisiejszych maksimów, które w przypadku ropy Brent wynosiły 87,5 USD za baryłkę, a dla ropy WTI sięgały 81,5 USD za baryłkę. Aktualnie ceny korygują się w rejon odpowiednio 85 USD oraz 79 USD za baryłkę.
- Cena złota dynamicznie odbiła o niemal 100 USD za uncję od poziomu 4000 USD, osiągając obecnie notowania w okolicach 4060 USD za uncję. Warto zauważyć, że rosnącym wyzwaniem dla USA jest gigantyczny deficyt, który w momencie wygaśnięcia obaw o inflację może wywołać dodatkowy popyt na złoto, budzące już teraz wzmożone zainteresowanie spekulantów na rynku kontraktów terminowych.
- Ceny kakao kontynuują ruch w górę podczas dzisiejszych notowań, pomimo niedawnej korekty, i zbliżają się ponownie do bariery 6000 USD za tonę. Inwestorzy na tym rynku obawiają się kolejnych słabszych danych o przetwórstwie, które zostaną opublikowane w najbliższy czwartek.
📈 Giełda
- Spadek inflacji i poprawa rynkowego sentymentu doprowadziły dzisiaj do wyraźnego ożywienia na rynkach akcyjnych. Kontrakty terminowe na S&P 500 (US500) rosną o ponad 0,4%, podczas gdy kontrakty na technologiczny Nasdaq 100 (US100) zyskują aż 1,3%. Warto podkreślić, że indeks US100 znajduje się zaledwie 3% od swoich historycznych szczytów, natomiast US500 dzieli od rekordu wszech czasów jedynie 0,5%.
- Na giełdach w Europie obserwowano dziś umiarkowane wzrosty mieszczące się w przedziale 0,3–0,6%. Wśród głównych indeksów europejskich wyraźnie wyróżniał się polski WIG20, który zyskał około 1%.
🏢 Spółki i Wyniki Finansowe
- Na Wall Street nieoficjalnie wystartował sezon publikacji wyników finansowych, rozpoczęty przez największe amerykańskie instytucje finansowe. Akcje Goldman Sachs zyskują dziś blisko 8% po tym, jak bank pobił rynkowe prognozy zysku na akcję (EPS) o 45% i wykazał przychody netto przekraczające 20 mld USD.
- JPMorgan, Bank of America oraz Wells Fargo również zaprezentowały wyniki lepsze od oczekiwań rynkowych, co inwestorzy odebrali jako pomyślny test kondycji gospodarczej i popytu na kredyt w USA. Uwaga rynku skupiła się przede wszystkim na wynikach departamentów tradingowych i inwestycyjnych, a także komentarzach dotyczących jakości portfela kredytowego oraz perspektyw na drugą połowę roku. Warto odnotować, że Bank of America zaraportował rekordowe przychody z tradingu akcjami, podczas gdy JPMorgan rozczarował prognozami wskazującymi na wyższe koszty.
- Sentyment w sektorze technologicznym pogorszyły wstępne wyniki finansowe IBM, wywołując obawy o kondycję spółek dostarczających oprogramowanie. IBM wykazał przychody na poziomie 17,2 mld USD (wobec prognozowanych 17,8 mld USD) oraz EPS w wysokości 2,93 USD (przy konsensusie 3 USD). Po silnych zwyżkach z ostatnich kwartałów, notowania IBM załamały się dzisiaj o 25%, co oznacza największy jednodniowy krach tej spółki od czasu pęknięcia bańki dot-com.
- Silna wyprzedaż IBM przełożyła się na spadki innych gigantów branżowych, takich jak m.in. Microsoft, którego akcje traciły w ciągu dnia nawet 3% (ostatecznie strata ta została zredukowana do poziomu 1%).
- IBM poinformował w oficjalnym komunikacie, że klienci korporacyjni znacząco tną wydatki na oprogramowanie, co przełożyło się na przecenę akcji innych spółek z tego sektora. Spadki notowań takich podmiotów jak Accenture, Cognizant, ServiceNow, Salesforce, Workday czy Adobe wynosiły dziś od 3% do 8%.
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