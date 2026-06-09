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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
14:45 · 9 czerwca 2026

Deficyt handlowy w USA spada

Kamil Szczepański ·

Analityk Rynków Finansowych XTB

14:30 – Dane o handlu USA (kwiecień)

  • Bilans handlowy: -55,9 mld USD (oczekiwano: -56,5 mld USD; poprzednio: -56,6 mld USD)
  • Eksport: 327,1 mld USD (poprzednio: 318,8 mld USD)
  • Import: 383,0 mld USD (poprzednio: 375,4 mld USD)

Deficyt handlowy USA spadł bardziej od oczekiwań, pozostaje jednak zbliżony do wartości z ostatnich kilku miesięcy. Co ważne, deficyt handlowy zmniejszył się nie z uwagi na spadek importu — ten ponownie wzrósł. Poprawa bilansu na korzyść USA wynika z eksportu, który wzrósł szybciej niż import.

Eksport

  • Po stronie eksportu widać dość szeroki wzrost. Eksport ogółem wzrósł o 4,0% m/m i 15,6% r/r. Najważniejszy wkład wniosły dobra kapitałowe, które wzrosły o 7,5% m/m i 20,6% r/r, oraz dobra przemysłowe, które wzrosły o 2,1% m/m i 17,8% r/r.
  • Eksport dóbr konsumpcyjnych również silnie odbił (o 7,8% m/m), choć z niższej bazy po słabym marcu.
  • Słabsze były dwie kategorie: żywność, pasze i napoje (spadek eksportu o 0,3% m/m) oraz motoryzacja (spadek o 2,8% m/m)

Import

  • Najważniejszy trend widoczny jest po stronie importu, gdzie dane potwierdzają przesunięcie ciężaru gospodarki bardziej w stronę inwestycji oraz biznesu. Import ogółem wzrósł o 1,9% m/m, ale kategoria dóbr kapitałowych wzrosła aż o 5,6% m/m i 40,1% r/r.
  • Jednocześnie import dóbr konsumpcyjnych spadł o 1,0% m/m i aż o 19,8% r/r, a import samochodów i części obniżył się o 1,5% m/m.

 

9 czerwca 2026, 10:00

Wykres dnia: USDNOK (09.06.2026)
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