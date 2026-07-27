  
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
07:33 · 27 lipca 2026

Ropa wymusi podwyżkę Fedu? LIVE 7:50

Michał Jóźwiak
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Financial Markets Analyst

Najważniejsze wnioski
Najważniejsze wnioski
  • Ropa naftowa kontynuuje wzrosty w obliczu eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Czego możemy spodziewać się dalej?
  • Sezon wyników w pełni. Co pokazały publikacje ze strony Alphabet, Tesli i Intela?
  • USDJPY na nowych szczytach. Jakie czynniki wspływają na osłabienie jena?
  • Przed nami posiedzenie Fedu. Dlaczego to dla rynków wydarzenie kluczowe?

Zapraszamy na webinar z cyklu "Tydzień na rynkach". Start: 7:50.

 

Michał Jóźwiak

Financial Markets Analyst

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