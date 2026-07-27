Ropa wymusi podwyżkę Fedu? LIVE 7:50

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- Ropa naftowa kontynuuje wzrosty w obliczu eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Czego możemy spodziewać się dalej?
- Sezon wyników w pełni. Co pokazały publikacje ze strony Alphabet, Tesli i Intela?
- USDJPY na nowych szczytach. Jakie czynniki wspływają na osłabienie jena?
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