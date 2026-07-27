Kalendarz ekonomiczny: Na co trzeba patrzeć w tym tygodniu❓(27.07.2026)

Rynek otwiera tydzień pod wpływem gwałtownego odwrotu na ropie, po informacjach o wstrzymaniu ataków USA i Iranu w rejonie Cieśniny Ormuz – to główny driver dzisiejszej sesji. Ropa WTI traci ponad 7%, a Brent w niedzielę spadł nawet o ok. 5%, oddalając się od dwumiesięcznych maksimów notowanych w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie.
Największa zmienność
Na otwarciu tygodnia najwyraźniej rusza rynek surowcowy – OIL.WTI (-7,38%) i OIL (Brent, -6,54%) są zdecydowanymi liderami spadków, a NATGAS traci prawie 4%. Po drugiej stronie rynku srebro (+2,57%), US100 (+1,41%) i EU50 (+1,36%) notują największe wzrosty, co sugeruje odreagowanie ryzyka geopolitycznego i powrót apetytu na aktywa ryzykowne. Główne indeksy europejskie (DE40 +1,32%, SPA35 +1,25%, ITA40 +1,20%) oraz US500 (+0,96%) rosną na otwarciu, podobnie jak azjatyckie JP225 (+1,31%) i CHN.cash (+1,33%).
Dane makro dziś
O 10:00 poznamy niemiecki indeks Ifo za lipiec, a o 14:30 amerykańskie zamówienia na dobra trwałego użytku za czerwiec – to jedyne twarde odczyty makro w kalendarzu na dziś. W tle jednak dominują wydarzenia geopolityczne i handlowe – w piątek administracja Trumpa wprowadziła nowe cła Section 301 (10-12,5%) na 60 partnerów handlowych, co ponownie podbija niepewność na rynkach globalnych.
Co przed nami w tygodniu
Poniedziałek, 27 lipca
- 10:00 Niemcy – Indeks instytutu Ifo (klimat biznesowy) za lipiec
- 14:30 USA – Zamówienia na dobra trwałego użytku (m/m) za czerwiec
Wtorek, 28 lipca
- 05:05 Australia – Przemówienie prezes RBA
- 22:40 USA – Raport API o zmianie zapasów ropy naftowej
Środa, 29 lipca
- 03:30 Australia – Inflacja CPI (r/r i kw/kw) za II kwartał
- 16:30 USA – Zmiana zapasów ropy naftowej i benzyny wg EIA
- 20:00 USA – Decyzja Fed ws. stóp procentowych
- 20:30 USA – Konferencja prasowa FOMC
Czwartek, 30 lipca
- 09:00 Hiszpania – Inflacja CPI za lipiec i PKB za II kwartał
- 11:00 Strefa euro – PKB (r/r i kw/kw) za II kwartał
- 13:00 Wielka Brytania – Decyzja BoE ws. stóp procentowych
- 14:00 Niemcy – Inflacja CPI (r/r i m/m) za lipiec
- 14:30 USA – PKB (annualizowany) za II kwartał
- 14:30 USA – Inflacja PCE za czerwiec
- 16:30 USA – Dane o zapasach gazu wg EIA
Piątek, 31 lipca
- 00:00 Japonia – Decyzja BoJ ws. stóp procentowych i konferencja prasowa
- 01:50 Japonia – Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna za czerwiec
- 03:30 Chiny – Wskaźniki PMI (dla przemysłu i usług) CFLP za lipiec
- 09:30 Polska – Inflacja CPI (r/r i m/m) za lipiec
- 11:00 Strefa euro – Inflacja HICP i HICP bazowa (r/r i m/m) za lipiec
Kluczowym wydarzeniem tygodnia będzie środowa decyzja Fed (20:00) wraz z konferencją Jerome'a Powella – rynek wycenia obecnie 35-40% szans na podwyżkę stóp, co jest gwałtownym wzrostem z ok. 10% jeszcze w czerwcu, w związku ze skokiem cen ropy i obawami o inflację. Dodatkowo czeka nas maraton wyników Mag7 – w środę po sesji Microsoft i Meta, w czwartek Apple i Amazon, a poza Big Tech uwagę przyciągną też Visa, Samsung i ExxonMobil. Pod względem makro tydzień zamyka się serią kluczowych odczytów: PKB USA i strefy euro za II kwartał (czwartek), decyzja BoE i inflacja CPI Niemiec (czwartek), a w piątek decyzja BoJ, PMI Chin oraz polska i unijna inflacja CPI za lipiec. Źródło: XTB
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