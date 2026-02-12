Dino Polska: Czy champion Polski powiatowej ma kłopoty?

Akcje Dino Polska jeszcze kilka miesięcy temu pobiły rekordy wycen, dziś jednak znajdują się najniżej od kilkunastu miesięcy. Wyceny straciły ponad 30% w nieco ponad pół roku. To wszystko w środowisku, w którym polska gospodarka wydaje się pozostawać w świetnej kondycji. Jaki jest powód drastycznych spadków?

Głównym problemem Dino Polska wydaje się rosnący konflikt z pracownikami spółki. Nie jest to sytuacja często występująca w Polsce poza sektorem wydobywczym. Stopień uzwiązkowienia polskich pracowników jest jednym z najniższych w Europie, a znikome prawa przysługujące polskim pracownikom są notorycznie łamane, jak ocenia choćby ITUC.

Niewielu spodziewało się ciosów z tej strony, zwłaszcza w kontekście niszy, w jakiej operuje spółka, skupiając się głównie na Polsce powiatowej i obszarach wiejskich. Niezadowolenie pracowników eskalowało w pełnoprawny protest, a pracownicy sieci grożą strajkiem. W spór włączyły się Państwowa Inspekcja Pracy oraz OPZZ.

Lista raportowanych naruszeń jest długa: potencjalnie bezprawne potrącenia z wynagrodzenia, praca w niskiej temperaturze czy choćby brak ZFŚS, który spółka miała ustawowy obowiązek utworzyć kilkanaście lat temu.

Żądania strony pracowniczej są jasno zdefiniowane:

Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego o 900 zł.

Utworzenie funduszu ZFŚS.

Zwiększenie zatrudnienia w sklepach i magazynach sieci.

Reakcja zarządu jest zastanawiająca. Tą reakcją jest bezwarunkowa antagonizacja. Zarząd spółki odrzucił wszelkie próby negocjacji czy jakiegokolwiek kompromisu. Na spotkaniach z pracownikami pojawili się jedynie przedstawiciele nadzoru BHP spółki oraz, jak donosi OPZZ, przedstawiciele kancelarii „PCS - Littler”.

Satysfakcja pracowników nie jest jedynym zmartwieniem spółki. Spółka jest też pod presją makroekonomiczną oraz strukturą akcjonariatu. Inflacja żywności spadała bardzo wyraźnie, a w skrajnych scenariuszach przewiduje się miejscową deflację. To utrudni spółce wykazywanie nominalnych wzrostów sprzedaży. Jednocześnie w akcjonariacie Dino istotną rolę odgrywają krajowi inwestorzy detaliczni, którzy mogą reagować na negatywne informacje i ryzyka w sposób bardziej gwałtowny i mniej racjonalny niż kapitał instytucjonalny.

Ostatecznie pytanie dla rynków finansowych zawsze sprowadza się do wpływu tego wydarzenia na wyceny. Sytuacja Dino Polska nie jest kolorowa. CEO firmy Tomasz Biernacki oraz jego podmioty zależne kontrolują nieco ponad 51% akcji spółki, więc nie grozi mu odwołanie ze stanowiska, jednak problem jest realny i strukturalny. Spółka, by utrzymać swoje marże oraz ekspansję, musiała dokonywać miejscami wątpliwych optymalizacji, zwykle kosztem pracowników.

Spółka Dino powstała w 1999 roku, i to w latach 90tych często pozostała filozofia zarządzania wielu polskich firm. Polska jednak jest dziś już innym krajem, czego niektóre spółki nie chcą uznać.

Siła robocza nie jest już jednak tylko „wsadem” do produkcji, wymienialnym zasobem dostępnym w nieograniczonej ilości. Polska siła robocza kurczy się, a nigdzie nie kurczy się ona tak szybko, jak na prowincji. Zarząd spółki chce rozmawiać z pracownikami z pozycji, której już nie ma. Załogi spółki już dziś są szkieletowe, a nawet częściowy strajk może doprowadzić firmę do załamania procesów operacyjnych i/lub łańcucha dostaw. Sama ugoda jednak też nie oznacza sukcesu dla firmy i nie jest pożądana przez wielu akcjonariuszy, mimo ryzyka.

Koszty wynagrodzeń są jednymi z największych kontrybutorów do wydatków spółki; podwyżki i zwiększenie zatrudnienia to permanentne obciążenie finansowe i presja na marże.

Na podstawie przybliżonych szacunków opartych na danych finansowych spółki z Q3 FY2025 podwyżki, o które wnioskuje strona pracownicza, oznaczają ścięcie marży EBITDA o ok. 2%, a zwiększenie zatrudnienia, nawet o 4%. Oznacza to, że spełnienie obecnych żądań kosztowałoby spółkę większość zysków (obecnie marża EBITDA to 7,8%). Istnieje wątek krążenia kapitału w lokalnych społecznościach, w których działa Dino, więc część podwyżek prawdopodobnie wróciłaby do spółki, a samo zwiększenie zatrudnienia mogłoby też stworzyć okazję do wprowadzenia bardziej efektywnych procedur.

Realistycznie rzecz biorąc, jakaś forma kompromisu może być nieunikniona i prawdopodobnie będzie to kompromis, z którego nie będzie zadowolona żadna ze stron.

DNP.PL (D1)

Wycena spółki znajduje się na długoterminowym minimum. Presję na kurs wywierać będzie przecięcie się EMA100 i EMA200. Kolejnym wsparciem jest poziom FIBO 78,6, a kolejny dołek czeka ok. 20% niżej, na poziomie 29,8 zł.

Źródło: xStation5