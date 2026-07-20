  
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
07:41 · 20 lipca 2026

🔴Dobre wyniki to za mało? AI pęka? LIVE 07:50

Michał Stajniak
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Wicedyrektor Działu Analiz

Najważniejsze wnioski
Najważniejsze wnioski
  • Ropa naftowa rośnie w obliczu eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie
  • Niższa inflacja, brak wytycznych przez Warsha, ale ryzyko w przyszłości pozostaje
  • Sezon wyników na Wall Street. Czy faktycznie tak dobry? Dlaczego rynek akcji reaguje spadkami?
  • Co nas czeka w tym tygodniu?

Zapraszamy na webinar. Start 07:50. 

 

Michał Stajniak

Wicedyrektor Działu Analiz

Wicedyrektor Działu Analiz. W XTB od 2014 roku. Posiadacz prestiżowego certyfikatu CFA. Absolwent kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej. Specjalista rynku surowcowego. Częsty gość w mediach branżowych.

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19 lipca 2026, 09:12

📊 Tygodniowe podsumowanie rynków (13-17 lipca 2026)
19 lipca 2026, 08:00

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17 lipca 2026, 20:04

Podsumowanie Dnia: Koniec tygodnia z przewrotnymi spadkami

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