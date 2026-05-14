Dolar stabilny po danych dot. sprzedaży detalicznej

Kurs EUR/USD pozostaje w pobliżu poziomu 1,17.
Wykres 1: Kurs EUR/USD (14.05.2026)
Opublikowane o godz. 14:30 dane dot. sprzedaży detalicznej nie zaskoczyły:
Główna miara wzrosła o:
- 0,5% w ujęciu miesięcznym (konsensus 0,5%),
- 4,9% w ujęciu rocznym.
Jednocześnie otrzymaliśmu kolejne dane, które budzą niepokój w kontekście presji cenowej.
- Ceny importu poszybowały w górę o 1,9% ujęciu miesięcznym (konsensus 1%).
- Ceny eksportu wzrosły aż o 3,3% w ujęciu miesięcznym (konsensus 1,2%).
Stabilne pozostają oczekiwania wobec stóp procentowych - implikowane rynkowo prawdopodobieństwo podwyżki Fedu przed końcem roku wynosi obecnie ok. 33%
