PULS GPW: Wzrost PKB spowalnia, wyniki spółek rosną

Na rynku europejskim czwartkowa sesja rozpoczyna się niewielkimi wzrostami. Umiarkowanego optymizmu dostarczają wciąż szczątkowe, jednak pozytywne informacje z Pekinu dotyczące negocjacji między sekretarzem Xi a Donaldem Trumpem. Sentyment ten udziela się również WIG20, którego kontrakty umacniają się o niecały 1% - mimo danych makroekonomicznych, które okazały się rozczarowujące. Rozczarowanie to jednak z nawiązką rekompensują wyniki spółek, które pozytywnie zaskakują na całej szerokości rynku. Dane makroekonomiczne Najważniejszą publikacją z Polski jest odczyt wzrostu PKB. Roczny wzrost PKB spowolnił do 3,4% wobec oczekiwań na poziomie 3,7%. Kwartalnie wzrost wyhamował do 0,5%.

Jednocześnie indeks BIEC, mierzący oczekiwania inflacyjne, wzrósł do 86 punktów, notując najwyższą wartość od połowy 2023 roku. W20 (D1) Po korekcie spadkowej popyt broni kluczowego oporu na poziomie 3490 i szybko odzyskuje inicjatywę. Aby potwierdzić siłę, popyt musi przynajmniej pokonać opór na poziomie 3680. Jeśli kurs zawróci poniżej tego poziomu, może to dać pretekst do przełamania ostatnio bronionego wsparcia. Źródło: xStation 5 Wiadomości ze spółek KGHM (KGH.PL): Spółka opublikowała wyniki za Q1 2026. Przychody wzrosły o 33% r/r, osiągając 11,8 mld zł, a wynik EBITDA wzrósł ponad dwukrotnie, do 5,46 mld zł. Spółka wyraźnie poprawia rentowność przy dużej ekspansji przychodów, co znacząco poprawia perspektywy. Oczekiwania wobec wyników wydają się jednak w dużej części zdyskontowane w cenie, co prowokuje realizację zysków po publikacji. Kurs traci ponad 1%.

PKO (PKO.PL): Lider polskiego sektora bankowego również opublikował dziś wyniki kwartalne. Zysk netto spółki przekroczył 2,5 mld zł, a zarząd deklaruje ambitne cele wzrostu przy utrzymaniu efektywności kosztowej. Wynik odsetkowy spadł o 0,5%. Akcje spółki umacniają się o ponad 2%, a pozytywny sentyment rozlewa się na cały sektor bankowy, podnosząc wyceny.

Allegro (ALE.PL): Polski gigant e-commerce zyskuje po konferencji wynikowej. Akcje rosną o nieco ponad 1%; spółka podniosła wynik EBIT o ponad 20%, do poziomu 931 mln zł.

Dom Development (DOM.PL): Zysk dewelopera wzrósł rok do roku o 33%, osiągając 223 mln zł. Wynik zbliżony do oczekiwań powoduje brak wyraźnej reakcji rynku na publikację rezultatów.

PZU (PZU.PL): Jeden z największych ubezpieczycieli w Polsce również pozytywnie zaskakuje w pierwszym kwartale. Zysk netto pobił oczekiwania, rosnąc do 1,36 mld zł. W przypadku PZU kluczowa jest dywidenda, która ma wynieść 4,8 zł na akcję, co oznacza stopę dywidendy powyżej 7,5%.

