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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
17:36 · 7 sierpnia 2026

Dolar tonie po danych z rynku pracy💲📉

Kamil Szczepański
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Analityk Rynków Finansowych

W USA zostały opublikowane dane dot. zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP). Odczyt wyraźnie zaskoczył rynek - zamiast wzrostu o 80 tys., publikacja pokazała spadek o 23 tys.

 
 

Dolar, otoczony słabnącym w ostatnich dniach sentymentem, wyraźnie traci wobec głównych walut. Straty sięgają aż 0,5%. 

Jest to pokłosie faktu, że niespodziewanie słaba kondycja rynku pracy w USA sprawia, że rynek znacznie zrewidował swoje oczekiwania co do ścieżki stóp oraz polityki monetarnej FED. Rynki wyceniają już niecałe 30% szans na podwyżkę stóp do końca roku.

EURUSD (H1)

 

Source: xStation5

Kamil Szczepański

Analityk Rynków Finansowych

Analityk Rynków Finansowych w XTB, związany z firmą od 2025 roku. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej spółek i identyfikacji ryzyka, szczególnie w sektorach zbrojeniowym i technologicznym. W pracy wykorzystuje modele wyceny, dane z rynku długu, instrumenty pochodne oraz OSINT. Analizuje również wpływ czynników makroekonomicznych, geopolityki i AI na rynki finansowe.

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