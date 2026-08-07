Dolar tonie po danych z rynku pracy💲📉

W USA zostały opublikowane dane dot. zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP). Odczyt wyraźnie zaskoczył rynek - zamiast wzrostu o 80 tys., publikacja pokazała spadek o 23 tys.
Dolar, otoczony słabnącym w ostatnich dniach sentymentem, wyraźnie traci wobec głównych walut. Straty sięgają aż 0,5%.
Jest to pokłosie faktu, że niespodziewanie słaba kondycja rynku pracy w USA sprawia, że rynek znacznie zrewidował swoje oczekiwania co do ścieżki stóp oraz polityki monetarnej FED. Rynki wyceniają już niecałe 30% szans na podwyżkę stóp do końca roku.
EURUSD (H1)
Source: xStation5
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