Rynek walutowy przeszedł do defensywy w wyniku nagłej eskalacji konfliktu między Iranem a USA. Irański atak na statki komercyjne w Cieśnienie Ormuz doprowadził do zerwania utrzymywanego od miesiąca zawieszenia broni. Wojenna premia wraca zatem na forex, wysysając kapitał z większości walut i przekierowując go w stronę dolara amerykańskiego.

Kalendarium eskalacji: jak doszło do zerwania memorandum?

Do ponownej eskalacji doszło w wyniku następującej sekwencji wydarzeń:

Podpisanie memorandum: W ubiegłym miesiącu USA i Iran zawarły tymczasowe, 60-dniowe porozumienie. Gwarantowało ono bezpieczny, wolny od opłat przepływ statków przez Cieśninę Ormuz w zamian za tymczasowe zawieszenie amerykańskich sankcji na irańską ropę oraz podjęcie rozmów o programie nuklearnym Teheranu.

Atak Iranu na statki handlowe (początek eskalacji): Iran złamał warunki porozumienia, biorąc za cel trzy jednostki komercyjne przechodzące przez Cieśninę Ormuz (w tym m.in. tankowiec przewożący skroplony gaz ziemny LNG).

Odwet Stanów Zjednoczonych: W odpowiedzi na agresję wobec statków handlowych, siły USA przeprowadziły zmasowany atak odwetowy, uderzając w ponad 80 celów na terytorium Iranu. Waszyngton natychmiast przywrócił również sankcje na handel irańską ropą.

Irański kontratak: Teheran odpowiedział kolejną falą uderzeń, tym razem wymierzonych w cele na terytorium Bahrajnu oraz Kuwejtu.

Oficjalny koniec rozejmu: Przebywający na szczycie NATO w Ankarze Donald Trump uciął wszelkie spekulacje, deklarując dziennikarzom, że zawieszenie broni jest skończone („as far as I'm concerned it's over”). Prezydent ostro skrytykował irańskie władze, nazywając je „szumowinami” i „kłamcami”, co przekreśla szanse na szybki powrót do dyplomacji.

Zwrot na rynku walutowym: ryzyko pogrąża waluty wschodzące

Mniejsze waluty krajów wschodzących są głownymi przegranymi dzisiejszej sesji, oddając gwałtownie zyski z ostatnich, spokojnych geopolitycznie tygodni.

Najgorzej radzi sobie dzisiaj forint węgierski (EURHUF: +0,85%, USDHUF: +1%), który wybił dzisiaj 2-miesięczny dołek względem euro i 3-miesięczny dołek wobec dolara. Z drugiej strony forint wchodzi w nowy rozdział konfliktu na Bliskim Wschodzie z wysokiego C, zawracając tak naprawdę z wieloletnich maksimów, do których dotarł dzięki entuzjazmowi po wygranej partii Petera Magyara w wyborach parlamentarnych. Dla HUF może być to moment uzasadnionej korekty po tym jak większość pozytywnych sygnałów została już wyceniona przez rynek, dalsze umocnienie forinta uzależnione będzie od bardziej strukturalnych zmian w węgierskiej gospodarce, przede wszystkim inwestycji zagranicznych.

Obok forinta szerokie spadki odnotowuje rand południowoafrykański (USDZAR: +0,6%, EURZAR: +0,4%) oraz rupia indyjska (USDINR: +0,5%), przy czym Indie pozostają bezpośrednio zależne od przepływającej przez Ormuz ropy, natomiast Południowa Afryka od przetworzonych produktów rafineryjnych. Polski złoty traci 0,3%, symetrycznie względem euro i dolara.

Wykres 1: Kurs EURHUF oraz USDHUF (żółty)

Źródło: xStation5

EURUSD: niedźwiedzie ponownie w natarciu

Wzrost awersji do ryzyka nie omija również pozostałych walut G10. Wyjątkiem są jedynie dolar nowozelandzki – którego podtrzymuje świeża podwyżka stóp procentowych do 2,50% oraz jastrzębie komentarze prezes RBNZ – oraz korona norweska, będąca głównym beneficjentem powrotu presji wzrostowej na cenach ropy.

Powrót działań wojennych na Bliskim Wschodzie wymazał de facto tydzień wzrostów na EURUSD. Najważniejsza para walutowa straciła od wczoraj ok. 0,4% i pomimo płaskich notowań na dzisiejszej sesji pozostaje wyeksponowana na ryzyko dalszych spadków, zwłaszcza, że po EBC raczej nie ma co się spodziewać reaktywnych jastrzębich komentarzy, które wsparłyby euro.

Traderzy na rynku opcji również coraz bardziej zabezpieczają się przed dalszymi spadkami na EURUSD. Wskaźnik Risk Reversal na 1 miesiąc do przodu znajduje się poniżej zera właściwie nieprzerwanie od marca 2026, co oznacza przewagę opcji sprzedaży EURUSD (PUT) nad opcjami kupna (CALL). Innymi słowy – inwestorzy zgłaszają większy popyt na kontrakty, które ograniczą straty na wypadek słabości euro.

Wykres 2: Risk Reversal 1M dla EURUSD oraz Spot EURUSD

Źródło: Bloomberg Finance LP

Z drugiej strony, fundamentlanym wsparciem dla EURUSD może okazać się sytuacja na rynku długu. Rentowności 2-letnich niemieckich obligacji odbiły nieproporcjonalnie bardziej (ok. +10 pb) niż odpowiedniki w USA, co wynika z nieporównywalnie większej wrażliwości strefy euro na kontynuację szoku energetycznego. Długofalowy powrót działań wojennych powinien zmusić EBC do przyjęcia bardziej jastrzębiej, antyinflacyjnej narracji, która nawet bez podwyżek stóp powinna pomóc EURUSD ochronić wsparcie przy 1,1400.

Wykres 3: EURUSD oraz spread rentowności między 2-letnimi obligacjami (Niemcy - USA)

Źródło: Bloomberg Finance LP