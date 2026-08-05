US Open: AMD i SpaceX nie zachwyciły, ale szeroki rynek pozostaje odporny

Początek dzisiejszej sesji na Wall Street podtrzymuje relatywnie pozytywny obraz. Najważniejsze amerykańskie indeksy nieznacznie zyskują na wartości, kontynuując dobrą passę po ostatnim odbiciu i powrocie apetytu na ryzyko. Wsparciem dla rynku pozostają przede wszystkim lepsze nastroje po złagodzeniu napięć na Bliskim Wschodzie oraz niższe ceny ropy, które ograniczyły obawy o ponowny wzrost presji inflacyjnej.

Nieco słabiej radzi sobie dzisiaj sektor technologiczny po reakcji rynku na wyniki AMD oraz SpaceX. Obie spółki przedstawiły solidne rezultaty, jednak w obecnym otoczeniu samo pobicie oczekiwań nie zawsze wystarcza, aby utrzymać pozytywną reakcję kursu. W przypadku AMD rynek zwracał uwagę na bardzo wysokie oczekiwania związane z segmentem AI, natomiast przy SpaceX kluczowym tematem stały się rosnące nakłady inwestycyjne związane z rozwojem infrastruktury. To pokazuje, że przy obecnych wycenach inwestorzy coraz dokładniej analizują nie tylko tempo wzrostu przychodów, ale również efektywność wydatków i przyszłą rentowność.

Dzisiejsze dane makro również przyniosły mieszany obraz amerykańskiej gospodarki. Raport ADP pokazał wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym o 44 tys. miejsc pracy, wyraźnie poniżej oczekiwań rynkowych. Jest to oczywiście tylko jeden z odczytów dotyczących rynku pracy, jednak wskazuje na stopniowe schładzanie sytuacji po bardzo mocnym okresie wzrostu zatrudnienia.

Jednocześnie sektor usług pozostaje odporny. Indeks ISM Services PMI wzrósł w lipcu do 54,1 pkt., utrzymując się powyżej poziomu 50 pkt. oznaczającego ekspansję. Dane sugerują, że największa część amerykańskiej gospodarki nadal rozwija się w stabilnym tempie, choć przedsiębiorstwa wciąż wskazują na presję ze strony kosztów finansowania, inflacji oraz wcześniejszych wzrostów cen energii.

Dzisiejszy zestaw informacji nie daje więc jednoznacznego obrazu. Z jednej strony rynek pracy zaczyna wysyłać sygnały o schłodzeniu, z drugiej sektor usług pozostaje relatywnie mocny. Na ten moment Wall Street interpretuje jednak słabsze dane bardziej jako potencjalne wsparcie dla przyszłej polityki Fed niż jako powód do większej obawy o gospodarkę. W efekcie główne indeksy pozostają dzisiaj po zielonej stronie rynku, mimo że część spółek technologicznych znajduje się pod presją po publikacji wyników.

Żródło: XTB Research

Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 (US500) zyskują dzisiaj na wartości, wspierane przez bardzo dobre wyniki kwartalne spółek z Wall Street, które w większości przypadków potwierdzają siłę amerykańskiego biznesu. Szczególnie dobrze radzi sobie sektor technologiczny, gdzie rezultaty największych firm związanych ze sztuczną inteligencją i cyfryzacją pokazują utrzymujący się wysoki popyt oraz odporność tego segmentu rynku. Mimo pojedynczych rozczarowań, takich jak ostrożna reakcja inwestorów na wyniki części spółek, trwający sezon publikacji pozostaje jednym z głównych czynników wspierających pozytywny sentyment na Wall Street. Inwestorzy ponownie koncentrują się na fundamentach spółek i perspektywach dalszego wzrostu gospodarczego, co pozwala indeksom utrzymywać się w pobliżu historycznych poziomów.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Akcje AMD (AMD.US) znajdują się dzisiaj pod presją, mimo że spółka zaprezentowała relatywnie dobre wyniki kwartalne, które przebiły oczekiwania rynkowe. Przychody osiągnęły rekordowy poziom 11,54 mld USD wobec prognoz na poziomie około 11,3 mld USD, natomiast skorygowany zysk na akcję (EPS) wyniósł 1,66 USD. Inwestorzy uznali jednak, że przy obecnych wycenach sektora AI poprzeczka została ustawiona bardzo wysoko i oczekiwali jeszcze mocniejszego rezultatu oraz wyraźniejszych sygnałów umacniania pozycji AMD w rywalizacji z Nvidią.

Akcje SpaceX (SPCX.US) tracą dzisiaj około 6% po publikacji pierwszego raportu wynikowego spółki, mimo że przychody wyraźnie przebiły oczekiwania rynku. Spółka wygenerowała 7,8 mld USD przychodów wobec prognoz na poziomie około 6,9 mld USD, jednak inwestorów zaniepokoiła wysoka skala wydatków związanych z rozwojem infrastruktury oraz utrzymująca się strata netto na poziomie 541 mln USD. Rynek oczekiwał nie tylko dynamicznego wzrostu sprzedaży, ale również większej poprawy rentowności, dlatego dobre wyniki okazały się niewystarczające przy bardzo wysokich oczekiwaniach wobec spółki.

Akcje Arista Networks (ANET.US) notują dzisiaj wyraźne wzrosty po publikacji bardzo mocnych wyników kwartalnych, które przewyższyły oczekiwania rynku. Przychody wyniosły około 3,04 mld USD wobec prognoz na poziomie 2,83 mld USD, a skorygowany zysk na akcję sięgnął 1,02 USD przy oczekiwaniach 0,89 USD. Spółka dodatkowo podtrzymała bardzo optymistyczne prognozy, wskazując na utrzymujący się silny popyt na infrastrukturę sieciową wykorzystywaną w centrach danych AI. Inwestorzy odebrali wyniki jako potwierdzenie, że boom na sztuczną inteligencję obejmuje nie tylko producentów układów, ale również firmy dostarczające kluczową infrastrukturę potrzebną do rozwoju tego rynku.

Akcje Eli Lilly (LLY.US) rosną dzisiaj po publikacji wyników kwartalnych, które okazały się lepsze od oczekiwań analityków. Spółka odnotowała bardzo wysokie zainteresowanie terapiami GLP-1 stosowanymi w leczeniu cukrzycy i otyłości, a dodatkowym impulsem dla inwestorów były pozytywne informacje dotyczące nowo wprowadzonej tabletki odchudzającej Foundayo. Rezultaty ponownie pokazują przewagę Eli Lilly nad konkurencyjnym Novo Nordisk

Akcje Shopify (SHOP.US) notują dzisiaj imponujący wzrost o blisko 22% po publikacji wyników kwartalnych, które znacząco przebiły oczekiwania rynku. Przychody spółki wzrosły o ponad 30% r/r do 3,58 mld USD, przewyższając prognozy analityków o około 140 mln USD, a wartość sprzedaży realizowanej przez sprzedawców na platformie zwiększyła się do 115,6 mld USD. Tak mocne rezultaty były efektem dalszego wzrostu liczby użytkowników platformy, wyższych wolumenów transakcji oraz poprawy rentowności, co przełożyło się na wzrost zysku netto do 1,5 mld USD.