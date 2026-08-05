- Bitcoin utrzymuje się powyżej 60 tys. USD ale nie znajduje sił na odbicie mimo hossy na giełdach
- Strategy sprzedało kolejne 1683 Bitcoinów
- Przepływy do funduszy ETF stopniowo rosną
- BlackRock wciąż eksperymentuje z tokenizacją funduszy i blockchainem
- Bitcoin utrzymuje się powyżej 60 tys. USD ale nie znajduje sił na odbicie mimo hossy na giełdach
- Strategy sprzedało kolejne 1683 Bitcoinów
- Przepływy do funduszy ETF stopniowo rosną
- BlackRock wciąż eksperymentuje z tokenizacją funduszy i blockchainem
Bitcoin utrzymuje się w pobliżu poziomu 64 tys. USD, pozostając w relatywnie wąskim przedziale wahań. Na nastroje inwestorów wpływa jednocześnie niepewność dotycząca dalszej ścieżki polityki monetarnej Fed oraz rozwój negocjacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W ostatnich dnich czynnikiem ostrożności był głośny atak hakerski na portfele cold wallet kanadyjskiej firmy Coinkite, w wyniku którego skradziono Bitcoiny o wartości blisko 90 mln USD. Mimo tych wydarzeń rynek pozostaje dosyć stabilny, co sugeruje, że inwestorzy czekają na wyraźniejszy impuls makroekonomiczny lub fundamentalny. Takowy jednak nie nadszedł - w żadną ze stron. Podczas gdy indeks S&P 500 w USA bije rekordy, a dolar osłabił się - Bitcoin wciąż nie znalazł paliwa by przekroczyć barierę 70 tys. USD.
Kiedy hossa na crypto może wrócić?
Rynek kryptowalut znajduje się w dość typowym od strony cyklicznej położeniu. Jeśli scenariusz z poprzednich rynków niedźwiedzia miałby się zmaterializować, początek odbicia na BTC powinniśmy zobaczyć mniej więcej w listopadzie lub grudniu tego roku. Do tego czasu jednak niewykluczonym scenariuszem pozostaje kolejna - być może ostatnia już faza wyprzedaży, która mogłaby znieść cenę w kierunku ok. 45 tys. USD, gdzie widzimy -1,5 odchylenia standardowego - poziom ten historycznie okazywał się być dolną granicą bessy na rynku Bitcoina (zielona linia przerywana na wykresie). Choć BTC obrobił okolic 60 tys. USD, przepływy pozostają relatywnie słabe, a aktywność spot nie daje pewności co do siły odreagowania. Inwestorzy obecnie wykazują większe zainteresowanie rynkiem akcji, a nawet rynkiem metali szlachetnych. Dopóki cena znajduje się poniżej 70 tys. USD trudno mówić nawet o "zdecydowanej" próbie odwrócenia spadkowego trendu.
Źródło: Checkonchain
Strategy ponownie sprzedaje Bitcoina, a słabsze wyniki Coinbase pogarszają nastroje
Największy korporacyjny posiadacz Bitcoina, spółka Strategy, poinformowała o sprzedaży kolejnych 1683 BTC o wartości około 105 mln USD. Była to już trzecia taka transakcja w ostatnich tygodniach, a decyzja zbiegła się z publikacją słabszych od oczekiwań wyników finansowych spółki, obciążonych niezrealizowanymi stratami na portfelu kryptowalut. Negatywnie na sentyment wpłynęły również rozczarowujące rezultaty Coinbase, które przypomniały inwestorom, że sektor aktywów cyfrowych pozostaje silnie uzależniony od zmienności rynku. Mimo sprzedaży Strategy nadal pozostaje zdecydowanie największym korporacyjnym właścicielem Bitcoina - jeśli bessa miałaby przedłużyć się do roku 2028 i złamać dotychczasowe 4-letnie cykle - Strategy może być zmuszone sprzedawać coraz więcej BTC... A to w środowisku niskiej płynności i ograniczonego zainteresowania Bitcoinem może wiązać się ze wzmożona zmiennością i ciążyć kryptowalucie.
BlackRock rozwija tokenizację funduszy i przyspiesza integrację z blockchainem
Pozytywnym sygnałem dla rynku pozostaje jednak następny krok BlackRock w kierunku tokenizacji aktywów finansowych. Zarządzający aktywami uruchomił w Europie tokenizowane klasy jednostek uczestnictwa dla wybranych funduszy rynku pieniężnego o łącznej wartości aktywów przekraczającej 300 mld USD. Rozwiązanie, stworzone we współpracy z jednostką blockchainową JPMorgan Kinexys, umożliwia kwalifikowanym inwestorom całodobowy transfer udziałów w technologii blockchain przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnej infrastruktury rejestracyjnej. To przykład rosnącej integracji rynku finansowego z technologią blockchain, która może stopniowo zwiększać wykorzystanie tokenizacji przez największe instytucje finansowe świata. Trend ten trwa jednak poniekąd w oderwaniu od wycen cyfrowych aktywów.
Rosną przepływyw do funduszy ETF
Przepływy kapitału do amerykańskich funduszy ETF opartych na Bitcoinie ponownie przyjęły dodatni kierunek, a ostatnie sesje przyniosły napływy przekraczające 200 mln USD dziennie. Największy udział w dodatnich przepływach utrzymuje fundusz iShares Bitcoin Trust zarządzany przez BlackRock, który pozostaje głównym źródłem nowego kapitału instytucjonalnego na rynku. Widoczna poprawa sentymentu po wcześniejszych odpływach sugeruje, że inwestorzy instytucjonalni ponownie zwiększają ekspozycję na Bitcoina. To historycznie często wspierało średnioterminowy trend wzrostowy. Przepływy do funduszy ETF pozostają obecnie jednym z najważniejszych wskaźników popytu instytucjonalnego i mogą mieć większe znaczenie dla kierunku rynku niż krótkoterminowa aktywność inwestorów detalicznych.
Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Mapa tygodniowych zmian pokazuje wyraźną rotację kapitału w kierunku wybranych altcoinów, podczas gdy Bitcoin i Ethereum rosną w znacznie bardziej umiarkowanym tempie. Największą siłę relatywną prezentują Algorand, Cardano, Zcash, Cosmos oraz Polkadot, co sugeruje wzrost apetytu inwestorów na projekty o wyższym profilu ryzyka. Jednocześnie słabsze zachowanie części segmentu DeFi oraz pojedynczych tokenów infrastrukturalnych wskazuje, że obecna fala wzrostowa nie obejmuje całego rynku, lecz ma charakter selektywny. Taki układ jest typowy dla fazy odbicia, w której kapitał zaczyna odpływać z największych kryptowalut w stronę altcoinów oferujących większy potencjał krótkoterminowych stóp zwrotu.
Źródło: XTB Research
Wskaźnik odchylenia od dwuletniej średniej pokazuje, że zdecydowana większość analizowanych kryptowalut nadal pozostaje poniżej swoich historycznych poziomów równowagi, mimo ostatnich wzrostów cen. Największym wyjątkiem pozostaje Zcash, którego notowania znajdują się wyraźnie powyżej średniej, co może świadczyć o krótkoterminowym wykupieniu lub wyjątkowo silnym impulsie fundamentalnym.
Z kolei aktywa takie jak Bitcoin Cash, Chiliz, Litecoin czy Solana pozostają istotnie poniżej swojej średniej z ostatnich dwóch lat, co wskazuje na relatywnie słabsze zachowanie względem całego rynku. Z perspektywy analizy ilościowej taki wskaźnik pomaga identyfikować zarówno aktywa potencjalnie przewartościowane, jak i te, które mogą pozostawać w fazie odbudowy po wcześniejszej przecenie.
Źródło: XTB Research
Wykres Bitcoina (interwał D1)
Patrząc na wykres, możemu zauwazyć że istotnym zadaniem dla Bitcoina będzie wybicie powyżej EMA50 (pomarańczowa linia) na poziomie 65,3 tys. USD - to pierwszy kluczowy opór. Kolejnym istotnym poziomem oporu będzie 70 tys. USD oraz 73,5 tys. USD. Ważnym wsparciem pozostaje okrągłe 60 tys. USD a także 58 tys. USD (lokalne minima). Kolejny impuls spadkowy uruchomiony z ok. 70 tys. USD mógłby 1:1 powtórzyć poprzednie trzy silne impulsy z ostatnich kwartałów i znieść cenę w pobliże 45 - 47 tys. USD.
Źródło: xStation5
Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB
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