Bitcoin utrzymuje się w pobliżu poziomu 64 tys. USD, pozostając w relatywnie wąskim przedziale wahań. Na nastroje inwestorów wpływa jednocześnie niepewność dotycząca dalszej ścieżki polityki monetarnej Fed oraz rozwój negocjacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W ostatnich dnich czynnikiem ostrożności był głośny atak hakerski na portfele cold wallet kanadyjskiej firmy Coinkite, w wyniku którego skradziono Bitcoiny o wartości blisko 90 mln USD. Mimo tych wydarzeń rynek pozostaje dosyć stabilny, co sugeruje, że inwestorzy czekają na wyraźniejszy impuls makroekonomiczny lub fundamentalny. Takowy jednak nie nadszedł - w żadną ze stron. Podczas gdy indeks S&P 500 w USA bije rekordy, a dolar osłabił się - Bitcoin wciąż nie znalazł paliwa by przekroczyć barierę 70 tys. USD.

Kiedy hossa na crypto może wrócić?

Rynek kryptowalut znajduje się w dość typowym od strony cyklicznej położeniu. Jeśli scenariusz z poprzednich rynków niedźwiedzia miałby się zmaterializować, początek odbicia na BTC powinniśmy zobaczyć mniej więcej w listopadzie lub grudniu tego roku. Do tego czasu jednak niewykluczonym scenariuszem pozostaje kolejna - być może ostatnia już faza wyprzedaży, która mogłaby znieść cenę w kierunku ok. 45 tys. USD, gdzie widzimy -1,5 odchylenia standardowego - poziom ten historycznie okazywał się być dolną granicą bessy na rynku Bitcoina (zielona linia przerywana na wykresie). Choć BTC obrobił okolic 60 tys. USD, przepływy pozostają relatywnie słabe, a aktywność spot nie daje pewności co do siły odreagowania. Inwestorzy obecnie wykazują większe zainteresowanie rynkiem akcji, a nawet rynkiem metali szlachetnych. Dopóki cena znajduje się poniżej 70 tys. USD trudno mówić nawet o "zdecydowanej" próbie odwrócenia spadkowego trendu.

Źródło: Checkonchain

Strategy ponownie sprzedaje Bitcoina, a słabsze wyniki Coinbase pogarszają nastroje

Największy korporacyjny posiadacz Bitcoina, spółka Strategy, poinformowała o sprzedaży kolejnych 1683 BTC o wartości około 105 mln USD. Była to już trzecia taka transakcja w ostatnich tygodniach, a decyzja zbiegła się z publikacją słabszych od oczekiwań wyników finansowych spółki, obciążonych niezrealizowanymi stratami na portfelu kryptowalut. Negatywnie na sentyment wpłynęły również rozczarowujące rezultaty Coinbase, które przypomniały inwestorom, że sektor aktywów cyfrowych pozostaje silnie uzależniony od zmienności rynku. Mimo sprzedaży Strategy nadal pozostaje zdecydowanie największym korporacyjnym właścicielem Bitcoina - jeśli bessa miałaby przedłużyć się do roku 2028 i złamać dotychczasowe 4-letnie cykle - Strategy może być zmuszone sprzedawać coraz więcej BTC... A to w środowisku niskiej płynności i ograniczonego zainteresowania Bitcoinem może wiązać się ze wzmożona zmiennością i ciążyć kryptowalucie.

BlackRock rozwija tokenizację funduszy i przyspiesza integrację z blockchainem

Pozytywnym sygnałem dla rynku pozostaje jednak następny krok BlackRock w kierunku tokenizacji aktywów finansowych. Zarządzający aktywami uruchomił w Europie tokenizowane klasy jednostek uczestnictwa dla wybranych funduszy rynku pieniężnego o łącznej wartości aktywów przekraczającej 300 mld USD. Rozwiązanie, stworzone we współpracy z jednostką blockchainową JPMorgan Kinexys, umożliwia kwalifikowanym inwestorom całodobowy transfer udziałów w technologii blockchain przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnej infrastruktury rejestracyjnej. To przykład rosnącej integracji rynku finansowego z technologią blockchain, która może stopniowo zwiększać wykorzystanie tokenizacji przez największe instytucje finansowe świata. Trend ten trwa jednak poniekąd w oderwaniu od wycen cyfrowych aktywów.