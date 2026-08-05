ISM pozaprodukcyjny rośnie wolniej od oczekiwań ⛔

16:00 - Dane ISM z USA, nie-produkcyjne (Lipiec):
- ISM Nie-produkcyjny, Indeks: 54,1 (Oczekiwano: 54,5; Poprzednio: 54)
- ISM Nie-produkcyjny, Zatrudnienie: 47,4 (Poprzednio: 51,2)
- ISM Nie-produkcyjny, Ceny: 70,3 (Poprzednio: 67,7)
- ISM Nie produkcjny, Indeks aktywności biznesowej: 59,1 (Poprzednio: 55,4)
- ISM Nie-produkcjny, Nowe zamówienia: 57,2 (Poprzednio: 55,1)
Dane ISM poza sektorem produkcyjnym okazały się mieszane. Najważniejszy wskaźnik, indeks PMI, wzrósł nieznacznie do 54,1 – jednak wynik ten był niższy od oczekiwań.
Sytuacja zatrudnienia znacznie się pogorszyła, powracając do najniższego poziomu od czasu marcowego odczytu.
Ceny, aktywność biznesowa i zamówienia znacząco wzrosły – co może sygnalizować siłę tego sektora gospodarki, ale także utrzymującą się presję inflacyjną.
Ogólnie rzecz biorąc, raport może wskazywać, że pomimo silnych cen, wysokiej aktywności i napływu zamówień, menedżerowie nie są tak optymistyczni, jak oczekiwał rynek, a zatrudnienie ponownie spada.
Może to być oznaką obaw o trwałość pozytywnego trendu, co jednak w kontekście pozaprodukcyjnego charakteru odczytu i bardzo niskiego zatrudnienia można postrzegać jako oznakę dyscypliny kosztowej ze strony firm.
Biorąc pod uwagę reakcję rynku, niewielki wzrost kursu EURUSD sugeruje, że rynek koncentruje się bardziej na rozczarowaniu indeksem i zatrudnieniem niż na cenach lub zamówieniach.
EURUSD (D1)
Źródło: xStation5
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