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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
16:09 · 5 sierpnia 2026

ISM pozaprodukcyjny rośnie wolniej od oczekiwań ⛔

Kamil Szczepański
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Analityk Rynków Finansowych

16:00 - Dane ISM z USA, nie-produkcyjne (Lipiec):

  • ISM Nie-produkcyjny, Indeks: 54,1 (Oczekiwano: 54,5; Poprzednio: 54) 
  • ISM Nie-produkcyjny, Zatrudnienie: 47,4 (Poprzednio: 51,2) 
  • ISM Nie-produkcyjny, Ceny: 70,3 (Poprzednio: 67,7) 
  • ISM Nie produkcjny, Indeks aktywności biznesowej: 59,1 (Poprzednio: 55,4) 
  • ISM Nie-produkcjny, Nowe zamówienia: 57,2 (Poprzednio: 55,1)

Dane ISM poza sektorem produkcyjnym okazały się mieszane. Najważniejszy wskaźnik, indeks PMI, wzrósł nieznacznie do 54,1 – jednak wynik ten był niższy od oczekiwań.

Sytuacja zatrudnienia znacznie się pogorszyła, powracając do najniższego poziomu od czasu marcowego odczytu.

Ceny, aktywność biznesowa i zamówienia znacząco wzrosły – co może sygnalizować siłę tego sektora gospodarki, ale także utrzymującą się presję inflacyjną.

Ogólnie rzecz biorąc, raport może wskazywać, że pomimo silnych cen, wysokiej aktywności i napływu zamówień, menedżerowie nie są tak optymistyczni, jak oczekiwał rynek, a zatrudnienie ponownie spada.

Może to być oznaką obaw o trwałość pozytywnego trendu, co jednak w kontekście pozaprodukcyjnego charakteru odczytu i bardzo niskiego zatrudnienia można postrzegać jako oznakę dyscypliny kosztowej ze strony firm.

Biorąc pod uwagę reakcję rynku, niewielki wzrost kursu EURUSD sugeruje, że rynek koncentruje się bardziej na rozczarowaniu indeksem i zatrudnieniem niż na cenach lub zamówieniach.

EURUSD (D1) 

 

Źródło: xStation5
 

Kamil Szczepański

Analityk Rynków Finansowych

Kamil Szczepański dołączył do XTB w 2025 roku i zajmuje się głównie szerokim zakresem zagadnień dotyczącymi rynku akcyjnego. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej spółek oraz identyfikowaniu ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem spółek zbrojeniowych, technologicznych oraz czynników makro/geopolitycznych. Jako analityk korzysta głównie z analizy fundamentalnej oraz modeli wyceny, śledzi też właściwości instrumentów pochodnych, sygnały z rynku długu oraz OSINT. Autor szeregu wyczerpujących analiz spółek oraz prognoz geopolitycznych. Prywatnie zainteresowany finansami behawioralnymi, analizą konfliktów zbrojnych i ryzyka systemowego oraz wpływu AI na rynki finansowe i gospodarkę.

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PILNE: Dane ADP wyraźnie niżej od oczekiwań

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