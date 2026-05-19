Dolar znowu rośnie - co dalej z kursem USDPLN?

Notowania amerykańskiej waluty ponownie idą w górę. Para USD/PLN przebiła już barierę 3,65, co oznacza zbliżenie się do wielotygodniowych maksimów. Za jej umocnieniem w ostatnich dniach stoją przede wszystkim dane inflacyjne z USA, na tapecie znów pojawić mogą się jednak kwestie geopolityczne.

Dlaczego kurs USDPLN rośnie?

Pisząc o kursie USDPLN, warto na starcie zaznaczyć, że złoty pozostaje w ostatnim czasie niemal w pełni zależny od czynników zewnętrznych. Zauważalnej zmienności na polskiej walucie nie wywołało ani ostatnie posiedzenie RPP, ani niedawne odczyty inflacyjne, ani dane dot. PKB za I kwartał.

Wykres 1: Kurs USDPLN (21.04 - 19.05)

Źródło: xStation (19.05.2026)

Pochylamy się więc przede wszystkim nad czynnikami, które wspierały w ostatnim czasie dolara.

Oddalająca się wizja odblokowania Cieśniny Ormuz

Ubiegłotygodniowa podróż Donalda Trumpa do Chin nie przyniosła rewelacji, a temat wspólnych wysiłków ukierunkowanych w stronę udrożnienia Cieśniny Ormuz był raczej w kontekście rozmów z Xi drugorzędny. Przypomnijmy, że przez Cieśninę przed wybuchem wojny transportowana była ok. jedna piąta światowych dostaw ropy naftowej i LNG.

Prawdopodobieństwo osiągnięcia trwałego porozumienia między USA a Iranem jeszcze przed końcem czerwca z dnia na dzień maleje. Obecnie, zgodnie z wycenami platformy Polymarket, wynosi ok. 33% w porównaniu do 70%, które rynek przypisywał takiemu scenariuszowi w kwietniu.

Wzmaga to rynkową awersję względem ryzyka, co sprzyja dolarowi, który cieszy się statusem waluty safe haven (tzw. bezpiecznej przystani). Korzystny dla amerykańskiej waluty jest także wynikający z blokady wzrost cen surowców energetycznych, których USA jest eksporterem netto.

Wykres 2: Prawdopodobieństwa osiągnięcia trwałego porozumienia między USA a Iranem przed końcem czerwca wg. Polymarket (14.04 - 19.04)

Źródło: Polymarket via Bloomberg, 19.05.2026

Wyższe od oczekiwań dane inflacyjne

W ostatnim czasie w górę zaskoczyły zarówno dane dot. inflacji producenckiej (CPI), jak i producenckiej (PPI) – te drugie szczególnie silnie. Presja cenowa jest w Stanach Zjednoczonych najwyższa od przełomu 2022 i 2023 r. Obawy o rosnącą presję cenową uniemożliwią najpewniej obranie przez komitet pod przywództwem Warsha gołębiego kursu, jakiego od miesięcy oczekiwały rynki.

Wykres 3: Inflacja CPI i PPI w USA (2018 - 2026)

Źródło: XTB Research, 14.05.2026

Wzrost wycen podwyżek stóp procentowych Fedu

Rynek obecnie nie tylko nie wycenia cięć, ale i oczekuje podwyżki stóp procentowych za oceanem przed końcem roku. O tym czy taki scenariusz się materializuje zadecydują:

Czas trwania blokady Cieśniny Ormuz – jeśli konflikt między USA a Iranem będzie się przedłużał, możemy oczekiwać trwalszego wzrostu cen surowców energetycznych, co najprawdopodobniej zaważy na dalszym wzroście wskaźników inflacyjnych.

Dynamika płac oraz poziom oczekiwań inflacyjnych w USA – tłumienie oczekiwań inflacyjnych jest w tym momencie dla Fedu zadaniem kluczowym; w przeciwnym razie możemy obserwować tzw. efekty drugiej rundy, które wsparłyby inflację od strony popytowej.

Stan amerykańskiego rynku pracy – od miesięcy rynek pracy w USA znajduje się w stanie low fire-low hire; w razie pogorszenia sytuacji, poprzeczka dla podwyżek stóp procentowych będzie umieszczona znacznie wyżej.

Większa awersja inwestorów względem ryzyka

To wszystko, a także wzrost rentowności amerykańskich obligacji do najwyższego poziomu od przeszło roku, prowadzi do większej awersji inwestorów względem ryzyka. Jest ona na ten moment bardziej klarowna na rynku walutowym, aniżeli akcyjnym.

Na co inwestorzy zwrócą uwagę w tym tygodniu?

Rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie

Donald Trump we wpisie na Truth Social poinformował o tym, że zaplanowany na dziś atak na Iran nie dojdzie do skutku. Postępować mają negocjacje ws. osiągnięcia trwałego porozumienia między stronami.

Źródło: Truth Social (19.05.2026)

Po licznych przypadkach w których pierwotne deklaracje nie znajdowały odzwierciedlenia w rzeczywistości, rynki wydają się nie ufać zapowiedziom prezydenta, czekając na realne działania. Źródło: Truth Social (19.05.2026)

Rentowności amerykańskich obligacji

Kontynuacja zapoczątkowanego w marcu trendu mogłaby stanowić dla amerykańskich oficjeli istotny powód do obaw, zwłaszcza w obliczu wciąż gigantycznej ściany długu, który Stany Zjednoczone muszą w najbliższych miesiącach zrolować.

Czwartkowe wskaźniki PMI

To bezsprzecznie najistotniejsze z perspektywy rynku walutowego dane makroekonomiczne, których publikacja zaplanowana jest na ten tydzień. Wskaźniki PMI historycznie stanowią bardzo dobry prognostyk dla dynamiki PKB, ukazują się jednak ze znacznym wyprzedzeniem. Te zaplanowane na czwartek dotyczyć będą maja.

—

Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB