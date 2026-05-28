Rozbujany optymizm trafił w ślepy zaułek. Dolar amerykański (USD) wraca do silnych wzrostów w reakcji na wymianę ognia między USA, Izraelem a Iran, a makroekonomiczne tło w USA oraz jastrzębia polityka Fed dodatkowo wzmacnia aktualny trend

Konflikt ponownie napędza dolara

Indeks dolara (USDIDX) rośnie trzeci dzień z rzędu, dodając w szczytowym momencie sesji ok. 0,4% w reakcji na dyplomatyczny paraliż po ponownej eskalacji działań wojennych na Bliskim Wschodzie. Nowe amerykańskie naloty na irańskie obiekty wojskowe oraz odwet Iranu w postaci ataku na amerykańskie bazy w Kuwejcie nadszarpnęły optymizm wokół porozumienia pokojowego, co wywindowało ceny kontraktów terminowych na ropę Brent o ok. 2-3%, powyżej poziomu 98 dolarów za baryłkę. W obliczu mętnych perspektyw na deeskalację, ryzyko dla waluty USA pozostaje przechylone w górę, zwłaszcza że Rezerwa Federalna mówi coraz bardziej jastrzębim głosem.

Dolar zyskuje kosztem walut G10

Powrót awersji do ryzyka wywiera silną presję spadkową na główne waluty grupy G10. Kurs euro (EUR/USD) cofnął się o 0,2% do poziomu 1,1607, podczas gdy funt brytyjski (GBP/USD) traci blisko 0,3%, spadając do 1,3389. Podobnie powiązany z rynkiem surowców dolar australijski (AUD/USD) osunął się o 0,3% do poziomu 0,7114. Para USD/JPY natomiast pozostała stabilna, oscylując w granicach 159,52, podszyta oczekiwaniami na piątkowe dane japońskiego Ministerstwa Finansów, które ujawnią skalę interwencji walutowych przeprowadzonych w celu wsparcia jena.

Jastrzębi Fed i wyprzedaż obligacji USA

Obligacje skarbowe USA powróciły do spadków, co wywindowało rentowności 10-latek do poziomu 4,52% w obliczu rosnących obaw o inflację. Rynek swapów wycenia obecnie około 80% prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych do końca roku. Jastrzębie nastawienie rynków wspierają również ostatnie deklaracje członków Fed. Wiceprzewodniczący Philip Jefferson ostrzegł, że ryzyka inflacyjne pozostają skierowane w górę z powodu rosnących kosztów energii, podczas gdy prezes Fed z Minneapolis, Neel Kashkari, powtórzył, że inflacja jest wciąż „zdecydowanie zbyt wysoka”. Wcześniej członkini Rady Gubernatorów Lisa Cook zadeklarowała gotowość do podniesienia stóp w razie konieczności.

Rynek opcji faworyzuje silnego dolara

Sentyment na rynku instrumentów pochodnych w pełni pokrywa się z trendem na rynku kasowym. Pochodzący z rynku opcji wskaźnik Risk Reversal na trzy miesiące wskazuje na stale utrzymujące się oczekiwanie na jeszcze droższego dolara. Risk Reversal na indeks dolara utrzymuje się na dodatnim terytorium na poziomie 0,2102, co pokazuje, że opcje kupna (call – zakłady na umocnienie dolara) pozostają droższe niż opcje sprzedaży (put). Podobną historię opowiada wskaźnik na EUR/USD, który wynosi -0,2750, wskazując, że uczestnicy rynku płacą premię za zabezpieczenie przed spadkiem euro. Choć premia ta jest mniejsza niż podczas wojennych szczytów z połowy marca, obecny układ na rynku derywatów potwierdza, inwestorzy wciąż aktywnie zabezpieczają się przed dalszymi wzrostami wartości dolara.

Aleksander Jabłoński, Analityk Rynków Finansowych XTB