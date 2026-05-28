Srebro traci dziś 1,5% kontynuując dynamiczną wyprzedaż z ostatnich dni. Jednocześnie Bank of America podtrzymuje wzrostowe nastawienie wobec srebra i zakłada możliwość wzrostu ceny nawet do 100 USD za uncję w IV kwartale 2026 r., choć jednocześnie ostrzega, że taki rajd może mieć charakter przejściowy. Analitycy BofA wskazują, że obecny impuls wzrostowy dla srebra wynika głównie z kontynuacji hossy na złocie, napięć geopolitycznych oraz ograniczonej płynności rynku fizycznego metalu.
Kluczowe informacje
- Bank uważa jednak, że fundamenty przemysłowe srebra zaczynają się pogarszać, a kluczowym problemem stają się wysokie ceny metalu, które zmuszają producentów do ograniczania zużycia srebra lub zastępowania go tańszymi materiałami.
- Największe ryzyko dotyczy sektora fotowoltaicznego, który był jednym z głównych motorów popytu na srebro w ostatnich latach. Według BofA popyt z tego segmentu mógł osiągnąć szczyt już w 2025 r.
- Bank zwraca uwagę na spowolnienie produkcji paneli PV w Chinach oraz możliwy spadek nowych instalacji solarnych w 2026 r., co może ograniczyć dalszy wzrost przemysłowego zapotrzebowania na srebro.
- Wysokie ceny srebra wywierają silną presję na marże producentów paneli słonecznych, co przyspiesza proces tzw. „thriftingu”, czyli zmniejszania ilości srebra wykorzystywanego w produktach przemysłowych.
- Według prognoz BofA globalny deficyt srebra może zmniejszyć się nawet o 90% w tym roku, a rynek stanie się bardzo podatny na przejście w nadwyżkę podaży nawet przy niewielkiej wyprzedaży ze strony inwestorów.
- Bank zakłada, że w kolejnych kwartałach srebro może zacząć zachowywać się bardziej jak metal szlachetny niż przemysłowy, co oznacza większą zależność od przepływów kapitałowych, sentymentu inwestorów oraz polityki monetarnej.
- Mimo ostrożniejszego podejścia BofA podkreśla, że popyt na srebro nie załamie się gwałtownie, ponieważ metal pozostaje kluczowym komponentem zielonej transformacji energetycznej.
- Trwający konflikt z Iranem nadal wspiera inwestycje w alternatywne źródła energii oraz technologie ograniczające zależność od ropy, co pośrednio wspiera długoterminowy popyt na srebro.
- Bank ostrzega również przed możliwością utrzymania bardzo wysokiej zmienności cen. Na początku roku srebro wzrosło nawet do 120 USD za uncję, gdy inwestorzy i sektor przemysłowy zaczęli rywalizować o ograniczone zasoby fizycznego metalu.
- Dodatkowym źródłem ryzyka pozostają negocjacje handlowe między USA, Kanadą i Meksykiem. Kanada i Meksyk są kluczowymi dostawcami srebra do USA, dlatego potencjalne taryfy lub zakłócenia handlowe mogą ponownie wywoływać presję podażową na rynku.
BofA zwraca uwagę, że pomimo wysokich cen aktywa ETF-ów opartych na fizycznym srebrze nadal spadają, a dane CFTC pokazują ograniczony apetyt inwestorów spekulacyjnych na dalsze zwiększanie długich pozycji futures. Obecny rynek srebra pozostaje ekstremalnie wrażliwy na zmiany sentymentu i przepływów kapitału.
Źróło: xStation5
Puls GPW: Warszawski parkiet w zawieszeniu mimo mocnych wyników Orlenu
Komentarz walutowy - Kurs dolara zyskuje przed oddalający się pokój na Bliskim Wschodzie
Wykres dnia: Złoto zaostrza wyprzedaż i ląduje na EMA200 pod presją Bliskiego Wschodu 🟡 📉 (28.05.2026)
Kalendarz ekonomiczny: Test gospodarki USA po 3 miesiącach wojny (28.05.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.