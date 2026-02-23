Domino's Pizza księguje pokaźny wzrost wyników w 2025 roku 🍕

Domino's Pizza zakończył fiskalny 2025 r. w wielkim stylu, udowadniając skuteczność strategii „Hungry for MORE”, która przyniosła więcej zamówień, nowych sklepów i wyższe zyski w trudnym otoczeniu makroekonomicznym. Przychody Q4 osiągnęły rekordowe 1,536 mld USD, bijąc prognozy analityków o 16 mln USD i rosnąc o 6,4% r/r dzięki wyższym wolumenom dostaw i cenom koszyka żywności (+1,7%). Skorygowany EPS wzrósł o 9,4% do 5,35 USD, choć minimalnie poniżej konsensusu 5,38 USD, z zyskiem netto rosnącym do 7,2% do 181,6 mln USD. Sprzedaż porównywalna w USA wzrosła +3,7% w Q4 (+3,0% za rok), z dzięki promocjom jak „Best Deal Ever” i „Parmesan Stuffed Crust”, które podbiły transakcje i rentowność franczyzobiorców. Na rynku międzynarodowym spółka zaksięgowała 32. rok z rzędu wzrostu sprzedaży porównywalnej bez uwzględnenia FX (+0,7% Q4, +1,9% rok), z Chinami i Indiami na czele.

Spółka radzi sobie bardzo dobrze i utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży. Źródło: Relacje Inwestorskie Domino's

Sieć restauracji Domino's rośnie dynamicznie – netto +392 sklepy w Q4 (+776 za rok), docierając do 22 142 globalnie. Zysk operacyjny Q4 wzrósł +8,0% do 295,7 mln USD (+8,5% za rok do 954 mln USD), ex-FX nawet lepiej (+7,3% Q4). Wolne przepływy pieniężne eksplodowały +31,2% do 671,5 mln USD, finansując wykup akcji za 354,7 mln USD (w tym 80 mln USD Q4), z pozostałymi 459,7 mln USD w programie.

Marże rosną, a wolne przepływy pieniężne za cały rok księgują pokaźny wzrost. Źródło: Relacje Inwestorskie Domino's

CEO Russell Weiner nazwał 2025 r. dowodem na siłę modelu – „Hungry for MORE”. Podwyżka dywidendy o 15% do 1,99 USD kwartalnie (wypłata 30 marca) sygnalizuje pewność wzrostu w 2026 r., gdzie oczekuje „znaczącego” wzrostu udziału rynkowego. Akcje DPZ rosną dzisiaj blisko 3%.