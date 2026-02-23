PayPal możliwym obiektem przejęcia - Bloomberg . Ceny akcji skaczą 9% 📈

PayPal (PYPL) przyciąga zainteresowanie potencjalnymi przejęciami po gwałtownym spadku akcji o 46% w ciągu roku (kapitalizacja spadła do ~38,4 mld USD), podała agencja Bloomberg. Firma z San Jose prowadzi spotkania z bankami po nieformalnych ofertach od konkurentów, gdzie jeden duży rywal rozważa pełne przejęcie, a inni celują w wybrane aktywa spółki. Trading wstrzymano chwilowo z powodu zmienności, ale po wznowieniu akcje skoczyły +9%, testując maksima sesyjne. Nowy CEO Enrique Lores obejmie stery 1 marca po wyrzuceniu Alexa Chrissa za słabe wyniki i spowolnienie wolumenów płatności. To szansa na odbudowę pioniera cyfrowych płatności, który traci impet w walce z fintechami. Negocjacje mogą nie przynieść transakcji, ale sam sygnał zainteresowania podbija wycenę.
Akcje PayPal tracą ponad 5% po doniesieniach Semafor 📉
US100 traci 2% 📉
Komentarz Giełdowy: Nvidia jak raport makroekonomiczny. Spółka, która stała się barometrem cyklu technologicznego
US Open: US100 traci ponad 1% 🚩Akcje Nvidia hamują Wall Street, akcje Heico w panice
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.