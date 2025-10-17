Duże spadki na otwarciu w Europie! 📉🔥

Piątkowa sesja na europejskich giełdach przebiega pod znakiem wyraźnych spadków. Negatywny sentyment dotarł na Stary Kontynent po czwartkowych zniżkach akcji regionalnych banków w Stanach Zjednoczonych. Serię przecen zapoczątkowały komunikaty kilku istotnych instytucji o konieczności dokonania odpisów kredytów udzielonych klientom oskarżonym o oszustwa.

Szczególną uwagę inwestorów przykuł Zions Bank Corp, który poinformował o odpisie w wysokości 50 mln dolarów, co pogłębiło obawy o kondycję sektora regionalnych pożyczkodawców. Rynki wciąż mają w pamięci głośne załamanie Silicon Valley Bank, a w połączeniu z niedawnym upadkiem First Brands i ujawnieniem systemowych ryzyk w sektorze finansowym, inwestorzy zaczęli ponownie wyceniać wcześniej niedostrzegane zagrożenia.

Fala niepokoju przetoczyła się najpierw przez rynki azjatyckie, a następnie dotarła do Europy, gdzie większość głównych indeksów notuje dziś spadki. Analitycy wskazują, że obecne ruchy mają charakter korekcyjny, ale jednocześnie podkreślają, iż utrzymująca się niepewność wokół amerykańskich banków regionalnych może jeszcze przez pewien czas ciążyć globalnym rynkom akcji.

Na chwilę obecną przeceny na rynku europejskim sięgają 1,5% na głównych indeksach. Najgorzej radzi sobie DAX oraz FTSE MIB co wskazuje na szczególną wrażliwość lokalnego systemu bankowego. Nieco lepiej sytuacja wygląda w UK oraz Szwajcarii gdzie spadki ograniczone sa do 1%.

Źródło: xStation

Rynki podczas piątkowego otwarcia zmagają się z pokaźną falą spadków. Najgorzej radzą sobie oczywiście europejskie banki.

