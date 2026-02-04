Eli Lilly rośnie 7% po wynikach 🗽Leki na otyłość wspierają wzrost

Gigant sektora farmaceutycznego Eli Lilly (LLY.US) znany przede wszystkim z leków na cukrzycę i otyłość przedstawił świetne wyniki za Q4 2025 - napędzane 46% wzrostem r/r wolumenów sprzedaży. Akcje spółki rosną ponad 7% przed otwarciem Wall Street i prawdopodobnie wzrosną dziś w pobliże rekordowych poziomów w historii.

Skorygowany EPS: 7,54 USD vs prognoza 6,73 USD

Przychody: 19,29 mld USD vs prognoza 18,01 mld USD (43% r/r)

Przychody z Mounjaro: 7,41 mld USD vs prognoza 6,75 mld USD

Przychody z Zepbound: 4,26 mld USD vs prognoza 3,8 mld USD

Prognoza przychodów na 2026: 80–83 mld USD vs prognoza 77,71 mld USD

Prognoza skorygowanego EPS na 2026: 33,50–35,00 USD vs prognoza 33,2 USD

Co pokazały wyniki? Eli Lilly 'odjeżdża' Novo

Spółka nie tylko przebiła oczekiwania Wall Street na poziomie przychodów i zysków, ale też dała prognozę na 2026 rok, która wygląda jak sygnał: „popyt nadal jest tuż za rogiem, a my wciąż jedziemy na fali”. Spółka pokazuje, że stoi w centrum jednej z najważniejszych zmian w farmacji ostatnich dekad: boomu na leki GLP-1 w leczeniu otyłości i cukrzycy. A to jest rynek, który zaczyna przypominać nową kategorię konsumencką, a nie tylko kolejną linię w tabeli przychodów.

Dwa produkty odpowiadają dziś za ciężar tej historii: Mounjaro (cukrzyca) i Zepbound (otyłość). Przychody z Monjuaro wzrosły o 110% r/r globalnie, a w USA o 57% r/r (do 4,1 mld USD). Z kolei sprzedaż Zepbound w USA wyniosła 4,2 mld USD, a ogółem wzrosła r/r o 122%.. Firma zakłada,:

Przychody 2026: 80–83 mld USD (rynek oczekiwał ok. 77,6 mld USD)

Skorygowany EPS 2026: 33,50–35,00 USD (rynek ok. 33,2 USD)

W tle jest temat, którego inwestorzy nie ignorują: ceny w USA zaczynają być „politycznym problemem”. A jeśli coś jest politycznym problemem, to prędzej czy później ktoś próbuje to uregulować, obniżyć albo przynajmniej ograniczyć. Lilly sygnalizuje jednak jasno: nawet jeśli presja cenowa rośnie, popyt i skala rynku mogą zadziałać jak amortyzator. Kilka dni wcześniej CEO Lilly, Dave Ricks, zwrócił uwagę na rzecz, którą rynek może jeszcze nie w pełni dyskontować: potencjalne rozszerzenie pokrycia Medicare dla leczenia otyłości.

Jeśli ten kierunek się zmaterializuje, to realnie zwiększa się pula pacjentów, którzy mogą legalnie i finansowo „wejść” w terapię. W praktyce oznacza to jedno: rynek może przestać być ograniczany dostępnością portfela pacjenta, a bardziej przepustowością systemu. Dla Lilly to może być zmiana, która podnosi sufit sprzedaży w USA. Bardzo ciekawy jest kontrast z Novo Nordisk, które w tym samym czasie pokazało bardziej ostrożne prognozy i ostrzegło o spadku sprzedaży i zysków w 2026. Powody: presja cenowa w USA oraz wygasanie wyłączności w wybranych regionach. W tej fazie cyklu Lilly wygląda na spółkę, która ma lepszą trajektorię krótkoterminową i mocniejszą kontrolę nad dynamiką przychodów. W USA przychody wzrosły do 12,9 mld USD, co spółka wiąże z niemal 50% wzrostem wolumenu, głównie dzięki Mounjaro i Zepbound.

W tle jest jeszcze wątek umów z administracją Donalda Trumpa. Zgodnie z doniesieniami, Lilly i Novo zgodziły się na obniżenie cen leków dla beneficjentów Medicare i Medicaid w 2026 oraz sprzedaż bezpośrednią konsumentom z rabatem na platformie direct-to-consumer (TrumpRx, jeszcze nieuruchomionej). W zamian obie firmy mają otrzymać trzyletnie zwolnienie z taryf. Aktualnie konkurencyjne Novo zapowiada mocny start doustnej wersji Wegovy w USA. Lilly z kolei liczy na dopuszczenie własnego doustnego leku odchudzającego (orforglipron) jeszcze w tym roku.

Dla inwestorów kluczowe będą teraz:

jak szybko spada cena w USA i czy wolumen ją amortyzuje

czy Medicare realnie zwiększy dostęp do terapii otyłości

jak rynek zareaguje na wejście doustnych wersji GLP-1

czy Lilly utrzyma dominację mimo presji regulacyjnej

Akcje Eli Lilly (interwał D1)

Akcje wczoraj cofnęły się poniżej EMA50 (pomarańczowa linia), ale jeśli odbicie będzie kontynuowane po otwarciu handlu w USA - prawdopodobnie wzbiją sięponownie powyżej 1050 USD za walor.

Źródło: xStation5

Spółka konsekwentnie poprawia rentowność przy marżach netto oscylujących w okolicach 30% - zbliżonych do Novo Nordisk. Kluczem jest jednak wzrost wolumenów sprzedaży i szybsze rozszerzanie udziałów w rynku.

Źródło; XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P

