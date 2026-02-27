Podsumowanie dnia: Początek końca dezinflacji?

- Rynek w USA kończy tydzień umiarkowanym spadkiem głównych indeksów. Mimo szeregu pozytywnych informacji ze spółek utrzymują się obawy inwestorów dotyczące sektora technologicznego. Presję na wyceny wywiera też drugi z rzędu „gorący” odczyt inflacyjny.
- Największe straty notuje Russell 2000, spadek sięga ponad 1,5%. Wzmacnia to tezę o obawach rynku względem tempa dalszych obniżek stóp przez Fed.
- Block, amerykański fintech, wzrósł o ponad 15% po publikacji wyników i zapowiedzi redukcji zatrudnienia o 40%.
- Netflix rośnie o ponad 10% po tym, jak spółka ogłosiła porzucenie zamiarów zakupu Warner Bros.
- Dell, producent komputerów, publikuje wyniki, w których wykazuje duży popyt na serwery oraz pierwsze sukcesy w inicjatywach AI. Akcje rosną o ponad 20%.
- W USA opublikowano inflację producentów. Inflacja PPI wzrosła rocznie o 3,6%, a miesięcznie dynamika wzrosła do 0,8%. Jest to już drugi odczyt, po zeszłotygodniowym PCE, który również pokazał wzrost dynamiki inflacji powyżej oczekiwań.
- Mieszane nastroje panowały na rynku europejskim. Mimo że główny indeks Europy, STOXX 600, zamknął się minimalnym wzrostem, ustanawiając najdłuższy cykl wzrostów od 2012 roku, to na indeksach dominowały spadki.
- Na rynku ubezpieczycieli oraz banków pojawiają się obawy o płynność i potencjalne straty powiązane m.in. z upadkiem brytyjskiego Market Financial Solutions.
- Inflacja konsumencka w Hiszpanii okazała się powyżej oczekiwań i wyniosła 2,5% r/r.
- Na rynku walut można obserwować przede wszystkim wyraźne osłabienie franka szwajcarskiego. Jest to pokłosie dzisiejszych danych gospodarczych, w tym rozczarowującego wzrostu PKB.
- Na rynku towarów rolnych wyróżniają się pszenica oraz kakao. Pszenica rośnie o ponad 4% na fali zamykania krótkich pozycji oraz obaw o pogodę. Kakao dalej przecenia się w rezultacie uporczywej nadpodaży.
- Ropa rośnie o ponad 2%, odzwierciedlając rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie.
- Wśród metali szlachetnych liderem wzrostów jest dziś srebro, które rośnie o ponad 5% i wraca do poziomu 92–93 dolarów. Mniejsze wzrosty można obserwować również na platynie oraz złocie.
- Rynek krypto kończy tydzień w negatywnym nastroju. Bitcoin traci blisko 3% i kończy w okolicy 65 tys. dolarów. Jeszcze gorzej radzi sobie Ethereum, które tanieje o ponad 5% i spada w okolice 1900 dolarów. Podobnie Solana, traci ponad 5% i zatrzymuje się na poziomie 81 dolarów.
