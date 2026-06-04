EU wrap: sesja przebiega stabilnie wobec rotacji sektorowej 🔎

Europejska sesja ma dziś charakter stabilizacyjny. Główne indeksy lekko rosną, ale bez euforii. Inwestorzy próbują odrabiać straty po wcześniejszym pogorszeniu nastrojów na Wall Street oraz po wzroście napięć geopolitycznych wokół Bliskiego Wschodu i Cieśniny Ormuz. Najważniejszy obraz z Euro Stoxx 50 jest taki, że sam indeks pozostaje praktycznie płaski, ale głębokość rynku wygląda optymistycznie — aż 71% spółek znajduje się na plusie. Problemem jest jednak słabość kilku dużych spółek technologicznych, przede wszystkim Infineona i ASML, które ciążyły całemu indeksowi. Główne indeksy europejskie STOXX 600 zyskuje ok. 0,2% , pokazując umiarkowaną poprawę apetytu na ryzyko w Europie.

DAX jest notowany na 0,9% plusie. Niemieckiemu rynkowi ciążą słabe dane z sektora budowlanego.

FRA40 zyskuje 1,3% , wspierany przez lepsze zachowanie spółek luksusowych, konsumenckich i handlowych.

UK100 odrobił początkowe straty i jest obecnie notowany na lekkim plusie, wspierany przez banki oraz spółki powiązane z rynkiem nieruchomości. EU50: indeks blisko zera, ale większość spółek rośnie Euro Stoxx 50 zyskuje 0,5% w ujęciu dziennym, większość komponentów pozostaje na plusie.

71% spółek indeksu rośnie w skali dnia , co sugeruje, że popyt był dość szeroki.

W ujęciu 7D, 1M i YTD obraz szerokości rynku jest jednak słabszy — udział spółek na plusie wynosi odpowiednio ok. 40%, 46% i 46% .

Indeks pozostaje tylko ok. 1,9% poniżej historycznego szczytu .

Wycena indeksu jest umiarkowanie wysoka: P/E TTM wynosi 18,6 , P/S 1,9, P/B 2,2, a EV/EBITDA 12,4.

Health Care +2,3% był najmocniejszym sektorem w Euro Stoxx 50 i miał największy pozytywny wkład w dzienny ruch indeksu.

W sektorze zdrowia dobrze wyglądały m.in. Sanofi +2,42% , EssilorLuxottica +2,96% , Argx +1,84% i Bayer +1,35% .

Technology -1,2% był największym ciężarem dla indeksu, mimo mocnego wzrostu SAP.

Słabość technologii była skoncentrowana w półprzewodnikach: Infineon -5,0% i ASML -2,4% . Najmocniejsze spółki w Euro Stoxx 50 Wolters Kluwer +4,85% — najmocniejsza spółka w indeksie; inwestorzy kupowali defensywną jakość i stabilne modele biznesowe.

SAP +4,40% — bardzo mocna sesja niemieckiego software’u, która częściowo zamortyzowała słabość europejskiej technologii.

EssilorLuxottica +2,96% — silne zachowanie spółki konsumencko-zdrowotnej, wspierające francuski rynek.

Airbus +2,54% — pozytywny wkład sektora przemysłowego, mimo że cały sektor nie był dziś jednoznacznie mocny.

LVMH +2,53% — odbicie w dobrach luksusowych, co pomogło także indeksowi CAC 40.

Sanofi +2,42% — silny dzień dla ochrony zdrowia, najlepszego sektora w Euro Stoxx 50.

Hermes +1,88% — kolejna spółka luksusowa po stronie popytu.

Deutsche Boerse +1,78% i Deutsche Telekom +1,72% również wspierały pozytywną szerokość rynku. Geopolityka i ropa Głównym czynnikiem poprawiającym sentyment były informacje o warunkowym rozejmie między Izraelem a Libanem .

Rynek odebrał to jako częściowe zmniejszenie ryzyka eskalacji regionalnej, szczególnie po wcześniejszych obawach o bezpieczeństwo żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

Ceny ropy Brent spadły w okolice 92–95 USD za baryłkę , ale nadal pozostają podwyższone względem poziomów sprzed eskalacji. Makro: słabsza sprzedaż detaliczna i bardzo słabe budownictwo Sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła w kwietniu o 0,4% m/m , nieco słabiej od konsensusu zakładającego spadek o 0,3%.

Dane za marzec zostały jednak mocno zrewidowane w górę, co ograniczyło negatywną wymowę kwietniowego odczytu. W ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,0% r/r, wyraźnie powyżej oczekiwań na poziomie 0,3%.

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