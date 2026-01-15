Euforia na akcjach spółek półprzewodnikowych 📈KLA Corp bije rekordy

Wyniki tajwańskiego TSMC (TSM.US) obudziły na Wall Street apetyt na akcje producentów półprzewodników, wznosząc akcje Nvidia, Broadcom, czy nieco mniej znane, ale również bardzo duże spółki pokroju Lam Research (LRCX.US) i Applied Materials (AMAT.US). Skoro przychody największego na świecie producenta chipów rosną w tempie 35% r/r, rynek coraz śmielej wycenia scenariusz dalszych inwestycji w AI jako 'niemal oczywisty'.

To prowadzi do dwóch scenariuszy: pierwszym jest wycena rozmiaru wzrostu popytu w szeroko rozumianym sektorze półprzewodników, a drugi to skłonność do płacenia niejednokrotnie rekordowych cen za udziały w spółkach korzystających z hossy, co widzimy m.in. w przypadku korzystających na boomie rynku pamięci akcji KLA Corp. (KLAC.US).

Akcje spółki notują dziś wzrost na nowe, historyczne maksima. Największe instytucje finansowe w USA podniosły dziś ceny docelowe dla akcji KLA; zrobili to m.in. Morgan Stanley, Wells Fargo, ale pozytywnie spółkę skomentował też Barclays. RBC Capital, który rozpoczął pokrycie dla spółki.

Wykres iShares MSCI Global Semiconductors (SEC0.DE)

Od 5 kwietnia 2025 roku (panika spowodowana cłami wzajemnymi Trumpa) szeroki indeks akcji globalnych producentów półprzewodników wzrosł o około 120%.

Źródło: xStation5

KLA Corp na fali półprzewodnikowej hossy

W ostatnich dniach KLA Corp. to jeden z liderów Wall Street. Spółka działą w obszarze metrologii i kontroli procesów produkcji półprzewodników. Teraz znalazła się w centrum uwagi największych instytucji finansowych na świecie.

Seria podwyżek rekomendacji oraz cen docelowych sugeruje, że Wall Street coraz mocniej zaczyna postrzegać spółkę jako jednego z największych wygranych kolejnej fali inwestycji w infrastrukturę pod sztuczną inteligencję .

. Katalizatorem był przede wszystkim zwrot w narracji dotyczącej rynku pamięci (DRAM i NAND), który według analityków zaczyna pełnić rolę wąskiego gardła dla AI, porównywalnie istotnego jak same GPU czy zaawansowane procesory.

Najmocniejszy sygnał wysłał Morgan Stanley, który podniósł rekomendację dla KLA do overweight z equal-weight. Bank argumentuje, że rynek zbyt słabo wycenia ekspozycję firmy na segment pamięci, który coraz wyraźniej wraca do gry dzięki popytowi generowanemu przez AI.

układy pamięci stają się kluczowym ograniczeniem rozwoju AI,

W praktyce oznacza to, że przy rosnących inwestycjach w AI nie wystarczy produkować więcej układów obliczeniowych, potrzebne są też duże ilości nowoczesnej pamięci. Jej jakość i wydajność musi rosnąć równie dynamicznie. W tym kontekście Morgan Stanley zwraca uwagę na rosnącą „intensywność kontroli procesu (process-control intensity)” w ukłądach DRAM, oraz NAND. Im większa złożoność procesu produkcji i większe wymagania jakościowe, tym większe znaczenie narzędzi KLA. To właśnie one pomagają fabrykom minimalizować błędy i zwiększać uzysk. Morgan Stanley podniósł jednocześnie cenę docelową dla KLAC do 1 697 USD z 1 214 USD, co jest jedną z najwyższych prognoz wśród dużych instytucji.

Wells Fargo dołącza Wells Fargo

Do Morgan Stanley szybko dołączył Wells Fargo, który również podniósł rekomendację dla KLA z equal-weight do overweight, podnosząc cenę docelową z 1 250 USD do 1 600 USD. Ruch Wells Fargo można interpretować jako potwierdzenie tezy, że rynek wchodzi w etap, w którym liczy się już nie tylko „hype” wokół AI, ale realne inwestycje w produkcję, zwiększanie mocy, unowocześnianie procesów i przenoszenie przemysłu w stronę zaawansowanych node’ów.

W tym cyklu spółki takie jak KLA mają szczególną pozycję, bo stoją w strategicznym miejscu łańcucha wartości: bez kontroli procesu i metrologii nie da się skalować produkcji zaawansowanych półprzewodników w jakości, której oczekuje rynek.

Barclays: AI jako „driver” 2026, a KLA należy do filarów tego trendu

Bardzo mocne stanowisko zaprezentował również Barclays, który podniósł cenę docelową dla KLA do 1 595 USD z 1 300 USD, utrzymując rekomendację overweight. Według Barclays rok 2026 ma być kolejnym okresem, w którym:

największy wpływ na zachowanie spółek półprzewodnikowych będzie miała bliskość do tematu AI ,

a inwestorzy będą wybierać spółki „centralne dla filarów AI”.

Barclays zwraca uwagę na coraz bardziej istotny aspekt rynku: w pewnym momencie narracja „AI rośnie” przestaje wystarczać, a pojawia się pytanie: ile z tej szansy da się realnie wdrożyć w przemyśle i monetyzować? W takim środowisku preferowane mogą być firmy, które nie tylko korzystają z trendu w teorii, ale są po prostu niezbędne do działania całego ekosystemu produkcji chipów. KLA pasuje do tej kategorii, bo wspiera kluczową część procesu technologicznego.

Wykres KLA Corp (KLAC.US), interwał D1

Źródło: xStation5

Spółka notuje solidny skok rentowności i historycznie rekordowe przychody, ale trudno powiedzieć, by nie odbywało się to 'kosztem' rosnących wycen. Wskaźnik ceny do oczekiwanych 12-miesięcznych zysków wynosi już 41, zdecydowanie powyżej średniej dla Nasdaq 100, a aktualny poziom c/z to niemal 45. Wskaźnik ceny do sprzedaży jest historycznie wysoki, ale w roku 2025 kształatował się na jeszcze wyższym poziomie. Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) rośnie od drugiej połowy 2024 roku, ale w latach 2021 - 2022 był wyższy. Koszty inwestowanego kapitału (WACC) kształtują się istotnie poniżej ROIC, co oznacza, że firma realnie generuje wartość dla akcjonariuszy.

Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P