Europa kontra Google, sąd zasądza rekordowe odszkodowanie

Szwedzki sąd zasądził, że Google ma zapłacić Klarna poprzez jej spółkę PriceRunner około 1,5–2 miliardów dolarów odszkodowania w sprawie antymonopolowej dotyczącej rynku porównywarek cenowych. Sprawa dotyczy zarzutu, że Google przez lata faworyzowało własną usługę Google Shopping w wynikach wyszukiwania, ograniczając widoczność konkurencyjnych porównywarek. Sąd uznał, że takie działania doprowadziły do realnych strat w przychodach konkurencji i w konsekwencji zasądził jedno z najwyższych odszkodowań tego typu w historii Szwecji.

Z perspektywy rynku kluczowe jest to, że nie jest to już wyłącznie kara regulacyjna nakładana przez instytucje publiczne, ale cywilne odszkodowanie za utracone korzyści biznesowe. To istotna zmiana jakościowa, ponieważ otwiera drogę do kolejnych pozwów w Europie opartych o wcześniejsze decyzje antymonopolowe wobec Google.

Dla Google w krótkim terminie jest to przede wszystkim element narastającego ryzyka regulacyjnego. Sama kwota w skali całej spółki nie jest istotna finansowo, ale zwiększa niepewność wokół segmentu wyszukiwarki i reklamy w Europie. Dochodzi też wymiar wizerunkowy, ponieważ sprawa wpisuje się w długą serię orzeczeń i kar dotyczących tzw. self preferencing, czyli promowania własnych usług w wynikach wyszukiwania.

W krótkim terminie reakcja rynku ma charakter sentymentalny. Tego typu informacje mogą powodować przejściową presję na wycenę, ale bez wpływu na prognozy wyników finansowych. Ważniejsze jest to, że każda kolejna decyzja tego typu zwiększa prawdopodobieństwo następnych roszczeń i wzmacnia pozycję negocjacyjną innych podmiotów wobec Google.

Dla Klarna sytuacja działa w przeciwnym kierunku. W krótkim terminie to pozytywny impuls, ponieważ potencjalne odszkodowanie poprawia narrację wokół spółki i może wspierać sentyment inwestorów. Sam wzrost kursu po informacji jest typową reakcją na potencjalny jednorazowy zastrzyk gotówki, nawet jeśli jego finalna wysokość pozostaje niepewna.

W długim terminie sprawa ma szerszy wymiar strukturalny. Potwierdza, że decyzje Komisji Europejskiej i sądów antymonopolowych mogą być podstawą do prywatnych roszczeń cywilnych, co tworzy dodatkowy kanał ekspozycji na ryzyko prawne dla big techów. Oznacza to, że ciężar regulacyjny nie ogranicza się już do kar administracyjnych, ale zaczyna obejmować realne rekompensaty dla konkurencji.

W efekcie Google funkcjonuje w środowisku, w którym ryzyko prawne ma charakter trwały i rozproszony, a nie jednorazowy. Każdy taki wyrok nie zmienia modelu biznesowego bezpośrednio, ale stopniowo podnosi koszt ryzyka uwzględniany w wycenie.

Dla Klarna i PriceRunner to z kolei przykład długoterminowej strategii prawnej opartej na kwestionowaniu dominacji platformowej Google. Nawet jeśli ostateczne kwoty mogą ulec zmianie w postępowaniach odwoławczych, sam precedens wzmacnia ich pozycję w kolejnych sporach.

W krótkim terminie układ jest więc prosty: negatywny sentyment dla Google i pozytywny impuls dla Klarna. W dłuższym horyzoncie to kolejny element przesuwający europejski system antymonopolowy w stronę modeli, w których skutkiem naruszeń są nie tylko kary, ale też bezpośrednie odszkodowania, co zwiększa wagę ryzyka regulacyjnego w wycenach sektora technologicznego.

Źródło: xStation5