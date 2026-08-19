Europejski gaz blisko lokalnego szczytu

Mimo lokalnych przecen, cena kontraktów na europejski gaz ponownie znajduje się na lokalnym szczycie w okolicy ~64 Euro. Mimo że kurs oddał cześć dzisiejszego wzrostu, cena pozostaje blisko wielomiesięcznych maksimów.

Z perspektywy analizy technicznej okolice 64 EUR stanowią kluczowy poziom cenowy do obserwacji. Źródło: xStation5

W ujęciu fundamentalnym istnieje szereg czynników, które na dzień dzisiejszy wspierają, lecz nie gwarantują dalszego wzrostu cen.

Strona podażowa jest wyraźnie napięta, choć mimo niesprzyjających okoliczności nie pozostaje ona bez reakcji.

Źródło: Bloomberg Finance

Obecny poziom zapasów wybił się dołem z maksymalnego trendu sezonowego, ustanawiając wieloletni rekord. Na dzień dzisiejszy europejskie magazyny są wypełnione na poziomie najmniejszym w ciągu ostatnich 10 lat, uwzględniając turbulentne lata 2022-2023.

Obecnie zapełnienie europejskich magazynów wg danych Bloomberg jest na poziomie ~61% wobec średniej sezonowej na poziomie ~71%.

Źródło: Bloomberg Finance

Ciekawsza jest sytuacja ruchu morskiego. Mimo zablokowania cieśniny Ormuz w lutym i odcięcia od rynku kluczowych producentów, jak np. Katar, ilość gazu na morzu wzrosła o kilkaset procent, osiągając wieloletni szczyt w kwietniu.

Sytuacja podażowa jednak nie jest jednoznaczna.

Obserwując dane z importu, sierpień pokazuje wyraźną dywergencję między Europą a resztą świata. Import w Indiach, Egipcie i Tajwanie spadł o 5-20%. W Europie, głównie Francji, Holandii i Hiszpanii, import zachowuje poziom z roku 2025 lub przewyższa go.

Po stronie podażowej, poza wspomnianym Katarem i innymi państwami Zatoki Perskiej, wszyscy producenci gazu ziemnego, jak Rosja, Australia czy USA, utrzymują lub przyśpieszają produkcję.

Co istotne, rekordowo niskie poziomy odnotowano nie w latach 2022/2023, a w latach 2016/2017/2018, kiedy to rekordowo niskie temperatury wymusiły większe zużycie. Realnie oznacza to, że Europa ma istotną szansę na uniknięcie niedoboru lub nawet znacznej eksplozji cen z obecnych poziomów, jednak tylko jeśli średnie zimowe temperatury okażą się „w normie”.