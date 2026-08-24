Europejski gaz dalej zyskuje🔥📈

Kontrakty na europejski gaz rosną na poniedziałkowej sesji o ponad 3%, gaz amerykański rośnie o niecały 1%. Wynika to cześciowo z konkretnych czynników, które dotykają obecnie Europy, zależnej od importu gazu. Analiza techniczna NATGAS.EU (D1) Na wykresie można obserwować zbliżenie się ceny do górnej granicy zwężającego się trendu wzrostowego. W przypadku pokonania oporu istnieje istotne prawdopodobieństwo kontynuacji wzrostów. W tym scenariuszu najbardziej wyraźną strefą oporu jest szeroki zakres między ~76–81 euro. Dla podaży wsparciem będzie dolna granica trendu oraz poziom ostatnich szczytów, czyli ~64 euro. Źródło: xStation5 Napięcia podażowe wyzwolone przez konflikt w Zatoce Perskiej są czynnikiem znanym od wielu miesięcy – dzisiejszy zauważalny, lecz jeszcze nie paniczny wzrost cen mógł zostać sprowokowany przez publikacje Goldman Sachs. Firma inwestycyjna wskazuje głównie na stosunkowo niskie wypełnienie magazynów w Europie. Na dzień dzisiejszy agencja Reuters raportuje jedynie 62% średniego wypełnienia wobec 74% rok temu.

Analitycy Goldman wskazują, że w obliczu niskich zapasów, konkurencji o dostawy z Azją oraz ryzyka srogiej zimy, cena może znacznie wzrosnąć nawet z obecnych poziomów.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej uspokajają, wskazując, że „obecnie nie widać bezpośredniego zagrożenia dla dostaw”.

Kamil Szczepański Analityk Rynków Finansowych Analityk Rynków Finansowych w XTB, związany z firmą od 2025 roku. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej spółek i identyfikacji ryzyka, szczególnie w sektorach zbrojeniowym i technologicznym. W pracy wykorzystuje modele wyceny, dane z rynku długu, instrumenty pochodne oraz OSINT. Analizuje również wpływ czynników makroekonomicznych, geopolityki i AI na rynki finansowe. Przejdź do eksperta

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