Europejskie indeksy w górę 🔼 EU50 blisko rekordów

Europejskie indeksy utrzymują się blisko rekordowych poziomów, ale po silnym rajdzie ulgi inwestorzy coraz uważniej patrzą na fundamenty gospodarcze. Spadek napięć na Bliskim Wschodzie i niższe ceny ropy poprawiły nastroje, jednak rynek zaczyna zadawać pytanie, czy to wystarczy do dalszych wzrostów. Inwestorzy czekają na szczegóły porozumienia USA-Iran oraz oceniają perspektywy inflacji i wzrostu w Europie.

W poniedziałek DAX wzrósł o 1,4%, a CAC 40 o 1,3%. We wtorek wzrosty były już znacznie spokojniejsze: STOXX Europe 600 zyskiwał około 0,5%, DAX 0,8%, CAC 40 0,5%, FTSE 0,5%, a IBEX 35 0,4%. Pierwszy impuls optymizmu został już w dużej mierze zdyskontowany. Teraz inwestorzy chcą zobaczyć szczegóły porozumienia oraz sprawdzić, czy niższe ceny energii faktycznie przełożą się na trwalszą poprawę warunków gospodarczych.

Shell i BP znalazły się pod presją po spadku cen ropy, co ograniczało potencjał wzrostowy brytyjskiego benchmarku. Niższe ceny ropy są korzystne dla konsumentów i wielu sektorów przemysłu, ale dla producentów energii oznaczają słabsze perspektywy marż i przepływów pieniężnych. Dlatego rynek szybko przesunął kapitał z sektora oil & gas do branż bardziej wrażliwych na koszty paliw i nastroje konsumentów. Najlepiej zachowywały się linie lotnicze, turystyka oraz segment dóbr luksusowych. Inwestorzy zakładają, że tańsze paliwo może poprawić marże przewoźników, a niższa presja inflacyjna może wesprzeć wydatki konsumenckie.

Luksus i podróże korzystają na tańszej ropie

Sektor dóbr luksusowych był jednym z największych beneficjentów poprawy nastrojów. Akcje LVMH, Hermesa, Keringa, Ferrari i Diora rosną, ponieważ rynek zaczął wyceniać lepsze perspektywy dla wydatków premium. Podobny mechanizm działał w przypadku spółek turystycznych i lotniczych. Lufthansa, TUI, IAG, Accor i easyJet przyciągały kupujących, bo niższe ceny ropy bezpośrednio obniżają presję kosztową w branży transportowej.

Wśród pojedynczych spółek wyróżniał się również Schneider Electric, który zyskał po ogłoszeniu współpracy z Foxconnem w obszarze infrastruktury centrów danych dla sztucznej inteligencji. To ważny sygnał, ponieważ Europa wciąż szuka sposobu, by mocniej uczestniczyć w globalnym trendzie AI.

Fundamenty znów wracają na pierwszy plan

Po wygaszeniu części ryzyka geopolitycznego inwestorzy wracają do klasycznych pytań: co dalej z inflacją, wzrostem gospodarczym i marżami spółek. Europejskie akcje są już blisko 8% wyżej od początku roku, co zmniejszyło dystans do amerykańskiego S&P 500.

Problem polega na tym, że Europa nie ma tak silnego sektora technologicznego jak USA. W Stanach i części Azji hossa jest napędzana przez sztuczną inteligencję oraz największe spółki technologiczne, podczas gdy europejski rynek jest zależny od banków, przemysłu, dóbr luksusowych i energii. To oznacza, że dalsze wzrosty w Europie mogą wymagać mocniejszych dowodów na poprawę gospodarki. Same niższe ceny ropy mogą nie wystarczyć, jeśli firmy nadal będą zmagały się z wysokimi kosztami finansowania, słabym popytem i presją na marże.

Inflacja nadal nie znika z radaru

Dane z Niemiec pokazały, że ceny hurtowe wzrosły w maju o 5,9% rok do roku. To mniej niż 6,3% w kwietniu, ale nadal poziom wskazujący na utrzymującą się presję kosztową. Członek Rady Prezesów EBC Joachim Nagel zwrócił uwagę, że globalny rynek energii może potrzebować kilku miesięcy, aby w pełni wrócić do normalności po ostatnich zakłóceniach. To ważne ostrzeżenie dla inwestorów, którzy mogliby zbyt szybko założyć, że spadek cen ropy natychmiast rozwiązuje problem inflacji.

Na poziomie pojedynczych spółek uwagę zwracał STMicroelectronics, którego akcje spadły po ogłoszeniu emisji obligacji zamiennych o wartości 1,5 mld USD. Przy obecnych poziomach indeksów rynek będzie coraz uważniej reagował na decyzje finansowe firm. Europejskie giełdy pozostają mocne, ale etap łatwego odbicia po deeskalacji geopolitycznej może dobiegać końca. Teraz o dalszym kierunku rynku zdecydują przede wszystkim dane gospodarcze, inflacja, wyniki spółek i zdolność firm do obrony marż. Kontrakt na Euro Stoxx 50 notuje dziś wzrost i wyrównuje rekordowe poziomy z poprzedniej sesji.

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5