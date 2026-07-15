Podsumowanie dnia: Nasdaq 100 odrabia straty, S&P 500 blisko rekordów

Amerykańskie indeksy notują dziś udaną sesję, a Nasdaq 100 traci niespełna 0,2% mimo początkowo dynamicznych spadków akcji spółek powiązanych z trendem sztucznej inteligencji - spadki te amortyzuje odreagowanie spółek BigTech. Indeks S&P 500 rośnie 0,3% i notowany jest coraz bliżej 7600 punktów, a Dow Jones utrzymuje się w pobliżu rekordowych poziomów. Dane dot. inflacji cen producentów za czerwiec okazały się niższe od prognoz, co w połączeniu ze świetnymi wynikami i wzrostem cen akcji ASML wsparło ryzykowne aktywa.

PPI (m/m) za czerwiec: -0,3% (Oczekiwano: 0,0%; Poprzednio: 0,6%)

PPI (r/r): 5,5% (Oczekiwano: 6,2%; Poprzednio: 6,0%)

PPI - Bazowe (m/m): 0,2% (Oczekiwano: 0,3%; Poprzednio: 0,4%)

PPI - Bazowe (r/r): 4,7% (Oczekiwano: 5,2%; Poprzednio: 4,9%

Kolejny odczyt inflacyjny (cenowy) z USA zaskoczył. Ceny producentów spadły w ujęciu miesięcznym o 0,3%. Dynamika wzrostu spadła zarówno w ujęciu bazowym jak i standardowym.

Wzrosty na sesji giełdowej w USA zdominowane są przez akcje Meta Platforms, Alphabet, Microsoftu, Apple'a, Amazonu i Oracle co może sugerować powolne odwrócenie sentymentów i rotację kapitału z dostawców infrastruktury, na spółki z Mag7. Świetnie radzą sobie też akcje banków wsparte rekordowymi wynikami, i szeroki sektor finansowy gdzie zwyżkę dominuje BlackRock - akcje giganta rosną ponad 6% po tym jak firma pozytywnie zaskoczyła przychodami, zyskiem i skalą środków w zarządzaniu - wartość aktywów w zarządzaniu (AUM) spółki wynosi 15,3 bln USD.

Kontrakt na indeks amerykańskiego dolara notuje dziś spadek w pobliże 100, a EURUSD rośnie 0,5% do 1.147. Bitcoin notuje wzrost do ponad 65 tys. USD i podejmuje próbę odbicia zyskując około 10% od ostatnich spadków.

Bank Kanady (BoC) zgodnie z prognozą rynku utrzymał stopy bez zmian przy 2,25%. Bank ocenił, że obecny poziom stóp jest odpowiedni, aby wspierać ożywienie gospodarcze. Bank obniżył prognozę wzrostu PKB Kanady na 2026 rok do 0,7% z wcześniejszych 1,2% i podniósł prognozę wzrostu gospodarczego na 2027 rok do 1,8% z 1,6%. Prognoza wzrostu PKB w II kwartale została podwyższona do 2,5% w ujęciu zanualizowanym, po spadku o 0,1% w I kwartale.

BoC oczekuje, że wzrost gospodarczy będzie stopniowo przyspieszał w latach 2027–2028. Bank spodziewa się, że inflacja obniży się do około 2,5% w drugiej połowie 2026 roku, a na początku 2027 roku powróci do celu na poziomie 2%. BoC ocenił też, że długoterminowe oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw pozostają dobrze zakotwiczone. Bank oceni, że warunki na rynku pracy w Kanadzie pozostają słabe, ale stabilne.

Raport EIA przyniósł mieszany obraz rynku paliw. Zapasy ropy naftowej spadły o 1,69 mln baryłek, nieco mocniej od oczekiwań, podobnie jak zapasy benzyny (-1,53 mln baryłek), natomiast zapasy destylatów niespodziewanie wzrosły aż o 4,56 mln baryłek wobec prognozowanego spadku. Ropa i gaz ziemny notowane są dziś praktycznie płasko, ale w ciągu ostatniego tygodnia ropa wzrosła o ponad 7%.

Beżowa Księga Fed wskazała, że aktywność gospodarcza w USA nadal rosła w okresie od połowy maja do początku lipca, jednak tempo wzrostu było głównie niewielkie lub umiarkowane, a część regionów odnotowała stagnację. Konsumpcja pozostała pod presją wyższych cen, szczególnie paliw, choć wydatki na usługi nadal rosły. Rynek pracy pozostawał stabilny – zatrudnienie umiarkowanie wzrosło w większości okręgów Fed, jednak firmy nadal zgłaszały trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w budownictwie, przemyśle i handlu detalicznym. Presja płacowa utrzymywała się na umiarkowanym poziomie, choć w części regionów wzrost wynagrodzeń wyhamował. Niektóre przedsiębiorstwa wskazywały również na coraz szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach rekrutacji oraz poprawie produktywności pracowników. Większość regionów w USA raportowała dalszy wzrost kosztów i cen, szczególnie w usługach, budownictwie i produkcji, przy czym część firm zaczęła przenosić wyższe koszty na klientów. Źródła na rynku pracy, na które powołał się Fed pozostają ostrożnie optymistyczne wobec dalszego wzrostu gospodarczego, jednak zwracają uwagę na utrzymującą się niepewność związaną z kosztami oraz oczekują, że inflacja będzie obniżać się jedynie stopniowo.

(podsumowanie w toku)

Wykres kontraktów na DJIA (US30, interwał D1)

Złożony w większym stopniu ze spółek "starej gospodarki" Dow Jones Industrial Average radzi sobie konsekwentnie bardzo dobrze. Kontrakt na DJIA notuje dziś wzrost niemal "niewzruszony" spadkiem w sektorze infrastrukturalnej AI.

Źródło: xStation5