EURPLN w górę o 0,5% po konferencji prezesa Glapińskiego

Tak barwnej i bogatej w wypowiedzi, które postrzegać można jako swego rodzaju forward guidance konferencji nie widzieliśmy od dawna.

Kluczowe wnioski

W 2026 r. nie dojdzie w Polsce do podwyżki stóp procentowych, a po okresie wakacyjnym prezes Glapiński może złożyć wniosek o ich obniżkę (choć raczej nie znajdzie on wymaganej liczby zwolenników wewnątrz Rady).

Gołębia retoryka wzmaga osłabienie złotego

W obliczu powrotu niestabilności na Bliskim Wschodzie, tak śmiała komunikacja ze strony prezesa NBP stanowi dla inwestorów wyraźne zaskoczenie. Rynek znów uznaje cięcie stóp procentowych w Polsce przed końcem roku jako scenariusz bazowy, a para EUR/PLN zyskuje przeszło 0,5%, przebijając poziom 4,33, ostatni raz notowany w listopadzie 2024 r.

Wykres 1: EURPLN (16.06.2024 - 09.07.2026)

Źródło: xStation, 09.06.2026

Wykres 2: WIBOR 3M i FRA 6X9 (12.06 - 09.07)

Źródło: XTB Research, 09.07.2026

Dzisiejszą wyprzedaż polskiej waluty łączymy bezpośrednio z gołębim zwrotem prezesa Glapińskiego. Euro nieznacznie zyskuje dziś względem dolara, co w standardowych warunkach stanowiłoby dla złotego wsparcie. Co więcej, spadków nie obserwujemy na żadnej z pozostałych walut regionu – czeskiej koronie, rumuńskim leju oraz węgierskim forincie.

Wykres 3: EURPLN, USDEUR i EURCZK (09.07.2026)

Źródło: Bloomberg, 09.07.2026

Krajowe dane wspierają zwrot w polityce monetarnej

Biorąc pod uwagę jedynie ostatnie publikacje makroekonomiczne z kraju oraz trendy, które zarysowują się w polskich danych, retoryka przyjęta przez prezesa nie może jednak dziwić. Główna miara inflacji spadła w czerwcu do środka celu NBP (w lipcu wzrośnie z racji na wycofanie CPN, ale pozostanie w akceptowalnym przedziale odchyleń). Konsumpcja wyraźnie słabnie, a dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw spowalnia.

Wykres 4: Inflacja CPI w Polsce (2000 - 2026)

Źródło: XTB Research, 09.07.2026

Sytuacja geopolityczna kluczowa dla złotego

Czynniki zewnętrzne, które pozostawały fundamentalne dla notowań złotego w ostatnich miesiącach, będą odgrywać więc jeszcze ważniejszą rolę. Uspokojenie nastrojów na Bliskim Wschodzie z jednej strony będzie wspierało polską walutę poprzez poprawę globalnego sentymentu względem ryzyka, z drugiej zaś ciążyło jej, zwiększając szanse na luzowanie polityki monetarnej przez RPP.

Istotniejszy powinien być pierwszy z tych dwóch efektów, zwłaszcza, że sytuacja na rynku surowców będzie odbijać się także na polityce monetarnej Fedu, a ostatnie jego posiedzenie obfitowało w komunikaty, które rynek odebrał jako jastrzębie, w pełni wyceniając podwyżkę stóp procentowych za oceanem. Istnieje więc spora przestrzeń do potencjalnej korekty w tym zakresie.

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB