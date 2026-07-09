PULS GPW: Wyniki Pepco wspierają WIG20, w tle konferencja NBP

Czwartkowa sesja w Europie charakteryzuje się mieszanym nastrojem. Niektóre indeksy odrabiają korekty z ostatnich 3 dni, choć w godzinach porannych przeważają jednak neutralne ruchy w okolicach poprzedniego zamknięcia. WIG20 wyróżnia się w tym zestawieniu, notując jedne z największych wzrostów w Europie, kontrakty W20 drożeją o ok. 1,2%.

Uwaga inwestorów w Polsce jest rozdarta między dwa główne czynniki cenotwórcze dla polskiego parkietu:

Pierwszą jest kolejna eskalacja na linii Iran-USA. Po wtorkowym ataku ze strony Iranu na statki w Zatoce Perskiej USA odpowiedziało serią nalotów na cele w Iranie, Republika Islamska zapowiada odwet, obserwując jednak zachowanie indeksów oraz cen ropy, inwestorzy nie są przekonani co do powagi gróźb.

Drugim wydarzeniem kluczowym dla polskiej giełdy jest przemowa prezesa NBP, Adama Glapińskiego. Prezes NBP poprowadzi dziś konferencję o godzinie 14:00, na której docelowo ma przedstawić perspektywy oraz prognozy dot. inflacji oraz polityki monetarnej.

Wśród liderów wzrostów w WIG20 dominuje Pepco (+3%), wspierany dobrymi wynikami, oraz Banki i KGHM - które odrabiają wczorejsze spadki. Spadek dyskonta wobec ropy spycha w dółg Orlen (-1%)

Wiadomości ze spółek

Pepco (PCO.PL): Spółka osiągnęła 1909 mln euro przychodów (bez „Dealz”), co stanowi wzrost rok do roku o ponad 8%. Przychody w ujęciu LFL (bez FMCG) wzrosły o ponad 5%. Akcje spółki zyskują ok. 3%.

Bank Millennium (MIL.PL): Bank podał do wiadomości że szacuje obecne rezerwy związane z ryzykiem prawnych walutowych kredytów hipotecznych na 156 mln zł. Akcje spółki rosną o niecałe 3%.

Medicalgorithmics (MDG.PL): Spółka oszacowała przychody w Q2 2026 na 10,8 mln zł, co stanowi wzrost rok do roku o ok. 30%. Jest to szacunek poniżej oczekiwań rynku, akcje tracą ok. 1,5%.

Cloud technologies (CLD.PL): Jeden z członków zarządu nabył udziały w firmie o wartości 0,5 miliona złotych. Akcje spółki zyskują o ponad 3%.

Stalexport Autostrady (STX.PL): Zarząd przyjmuje projekt walnego zgromadzenia dot. m.in. obniżenia kapitału zakładowego. Spółka zyskuje ponad 3%.

Creotech (CRQ.PL): Spółka z sukcesem nawiązała połączenie z satelitą “Mikroglob-1”, który jest częścią zamówienia dla resortu obrony RP. Satelita jest częścią pierwszego z (obecnie) 4 planowanych faz rozbudowy infrastruktury orbitalnej. Spółka rośnie o ok. 3%.

Analiza Techniczna W20 (D1)

Popyt podjął bardzo gwałtowną, ale również udaną próbę odbicia od strefy wsparcia na poziomie 3580 punktów, zatrzymując się na poprzednio wyznaczonej strefie oporu w okolicy 3680. Kolejnym istotnym wyzwaniem dla popytu będzie pokonanie lokalnego szczytu na poziomie 3770 punktów. Jednocześnie, jeśli sprzedający chcieliby mieć szansę na odzyskanie inicjatywy – imperatywem jest utrzymanie wycen poniżej 3700 punktów. Źródło: xStation 5

Dane makroekonomiczne:

Krajowi inwestorzy będą skupieni głównie na konferencji profesora Glapińskiego, jednak w czwartek nie zabraknie impulsów zewnętrznych dla polskich rynków/gospodarki.

O godz. 13:30 opublikowany zostanie protokół ze spotkania EBC (tzw. minutki), co da istotny wgląd w dalsze perspektywy dla inflacji i polityki monetarnej w UE – kluczowe w kontekście zaognienia konfliktu na Bliskim Wschodzie.



