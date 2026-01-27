EURUSD na 55-miesięcznym szczycie 📈Euforia na euro?

Para EURUSD notowana jest dziś prawie 0,8% wyżej, na najwyższych poziomach od czerwca 2021 roku, a to oznacza, że osiągnęła najwyższy poziom od dokładnie 4 lat i 7 miesięcy, zbliżając się do 1.20.
- Słabszy odczyt nastrojów konsumentów z USA w krótkim terminie zdaje się wspierać ten ruch, ale dla pary kluczowe jest to, co dzieje się w średniej perspektywie. Gospodarki strefy euro mają szansę powoli wyjść na prostą po słabszych latach, podczas gdy Rezerwa Federalna może dokonać prawdziwej rewolucji - pod warunkiem zmiany kierownictwa i ustąpienia Jerome'a Powella. Aktualnie Polymarket wycenia 48% szans na to, że nowym przewodniczącym Fed zostanie Rick Rieder z BlackRock.
- Rieder w ostatnim czasie mówił m.in. że obniżki stóp w USA pomogłyby walczyć z inflacją, a Fed nie wykorzystuje w pełni potencjału inwestycyjnego jaki posiada, jako instytucja. To może oznaczać, że najbliższe lata dla gospodarki USA przyniosą odgórną, strategiczną presję na stopy procentowe, priorytetyzując niższe odsetki od rosnącego długu publicznego i łagodniejsze warunki kredytowe.
- Taki scenariusz ma olbrzymie implikacje dla popytu na euro. W międzyczasie japoński jen i dolara, powoli tracą status 'safe haven'. To może oznaczać, że dopóki polityka EBC będzie dla rynków bardziej przewidywalna i 'logicznie uzasadniona', a momentum gospodarki Starego Kontynentu powoli będzie rosło, na eurodolarze mogą przeważać mogą kupujący.
EURUSD (interwał D1)
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.