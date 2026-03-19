EURUSD: na rozdrożu w obliczu zmieniających się narracji banków centralnych 🪙⚔️

EURUSD znajduje się obecnie pod ponowną presją spadkową, zbliżając się do rejonu 1,1450–1,1500. Silniejszy dolar amerykański oraz rosnąca niepewność geopolityczna dominują w otoczeniu makro. Kluczowym czynnikiem ostatnich ruchów jest szok energetyczny związany z konfliktem z Iranem, który istotnie zmienił oczekiwania zarówno wobec Fed, jak i europejskich banków centralnych.

Jeśli chodzi o Rezerwę Federalną, wczorajsza decyzja była zgodna z oczekiwaniami – stopy procentowe pozostały na poziomie 3,50%–3,75%. Jednak ogólny przekaz był bardziej jastrzębi, niż pierwotnie zakładał rynek. Fed utrzymał prognozę obniżek stóp w latach 2026–2027, ale coraz mniej członków FOMC popiera luzowanie, a ryzyka inflacyjne wyraźnie wzrosły. Jerome Powell podkreślił, że wyższe ceny ropy mogą ponownie podnieść inflację powyżej 3% w krótkim terminie, jednocześnie zaznaczając, że polityka pozostaje zależna od danych i umiarkowanie restrykcyjna.

Reakcja rynku odzwierciedlała ten mieszany, ale jastrzębi przekaz:

początkowe osłabienie dolara szybko zostało odwrócone

EURUSD chwilowo wzrósł, ale następnie spadł poniżej 1,1500 i w tej strefie utrzymuje się do teraz

Ogólnie Fed pozostaje w trybie „wait-and-see”, ale z bardziej ostrożnym i lekko jastrzębim nastawieniem, co krótkoterminowo wspiera dolara.

Po stronie europejskiej sytuacja zmieniła się znacznie bardziej dynamicznie. Konflikt z Iranem ponownie uwypuklił ryzyka stagflacyjne, które mają większe znaczenie dla strefy euro niż dla USA. Mimo że Europa jest lepiej przygotowana niż w 2022 roku (silniejsze euro, bardziej zdywersyfikowane źródła energii, poprawione łańcuchy dostaw), nadal pozostaje znacznie bardziej wrażliwa na szok na rynku ropy. Ceny ropy w przedziale 100–120 USD miałyby wyraźnie negatywny wpływ zarówno na wzrost gospodarczy, jak i inflację w Europie.

To już doprowadziło do istotnej zmiany w komunikacji EBC oraz oczekiwaniach rynkowych:

przejście narracji z „wait-and-see” do lekko jastrzębiej retoryki (Lagarde, Nagel)

rewizja prognoz inflacyjnych w górę (np. Nomura: 2,1% → 2,7%)

przesunięcie wycen rynkowych z obniżek w stronę możliwych podwyżek stóp

Mimo tej zmiany oczekuje się, że EBC utrzyma dziś stopy na poziomie około 2,0%. Brak twardych danych oraz chęć uniknięcia sygnałów paniki przemawiają za brakiem natychmiastowych działań, ale średnioterminowa ścieżka polityki staje się coraz bardziej zależna od cen energii. Jeśli wysokie ceny ropy utrzymają się, podwyżka stóp jeszcze w tym roku stanie się realnym scenariuszem.

Dzisiejszy dzień jest szczególnie istotny dla EURUSD, ponieważ kilka europejskich banków centralnych ogłasza decyzje w krótkim odstępie czasu. SNB prawdopodobnie utrzyma stopy na poziomie 0,00%, balansując między ryzykiem deflacji a silnym frankiem. Bank Anglii również najpewniej pozostawi stopy na poziomie 3,75%, przy czym kluczowy będzie rozkład głosów. Riksbank prawdopodobnie pozostanie przy 1,75%.

W całej Europie widoczny jest wspólny trend: oczekiwania dotyczące obniżek stóp zostały odsunięte w czasie, a banki centralne przesuwają się w stronę bardziej ostrożnego lub nawet jastrzębiego nastawienia z powodu ryzyk geopolitycznych i inflacyjnych. Nie znajduje to jednak jeszcze pełnego odzwierciedlenia w faktycznych decyzjach.

EURUSD znajduje się między jastrzębim Fed a szybko zmieniającymi się oczekiwaniami wobec EBC. Jednak szok energetyczny oraz większa wrażliwość Europy na ceny ropy przechylają krótkoterminową równowagę na korzyść dolara, pozostawiając parę z lekko spadkowym biasem przed dzisiejszymi decyzjami banków centralnych. Rynek uważnie będzie obserwował nadchodzące wydarzenia.