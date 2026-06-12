🚨Ropa traci 2,5% i testuje ważne wsparcie. Czy to koniec wzrostów?

Ropa notuje dziś mocny spadek o prawie 2,5% do niespełna 88 USD za baryłkę po tym jak Donald Trump odwołał zapowiadany wczoraj atak na Iran i poinformował i finalizowaniu umowy o zawieszeniu broni, co potwierdziła też strona irańska.
- Cena ropy Brent zmierza do pierwszego zamknięcia poniżej 88 USD za baryłkę od pierwszego tygodnia konfliktu. Spadek cen ropy odzwierciedla szybkie wygaszanie premii za ryzyko geopolityczne, ponieważ inwestorzy coraz mocniej wyceniają dyplomatyczne rozwiązanie oraz ponowne otwarcie cieśniny Ormuz.
- Według doniesień porozumienie mogłoby zostać podpisane już w niedzielę, a irańscy urzędnicy wskazują, że tekst ramowy porozumienia jest bliski ukończenia.
- Projekt ma obejmować 14 punktów, w tym ponowne otwarcie cieśniny Ormuz oraz 60-dniowy okres negocjacji dotyczących kwestii posiadania broni nuklearnej i wzbogacania uranu.
OIL (wykres H1, D1)
Patrząc na cenę ropy, widzimy, że kontrakt przetestował 200-sesyjną wykładniczą średnią kroczącą EMA200 (czerwona linia) przy 85,5 USD po czym odrobił część strat. Utrzymanie 85 USD jako wsparcia możę być kluczowe dla byków i wspierają ja też poprzednie reakcje cenowe w tym zakresie (dolne cienie świec). Jeśli napięcia geopolityczne miałyby się utrzymaćspadek poniżej tych poziomów wydaje się mało prawdopodobne. Z drugiej strony, jeśli naprawdę negocjacje z Iranem pójdą pomyślnie, a ruch w Cieśninie Ormuz wróci - mimo znaczących napięć w handlu ropą rynek może wyceniać powrót powyżej 100 USD jako bardzo mało prawdopodobny z możliwą presją na test cen sprzed początku wojny tj. ok. 74 USD. Taki spadek implikowałby wyprzedaż o mniej więcej 17% z obecnych poziomów. Kluczowymi poziomami oporu, patrząc na zniesienia Fibonacciego są obecnie okolice 93 i 97 USD za baryłkę. Koniec mocnego wzrostu na ropie nie jest przesądzony, ale wydaje się obecnie najbardziej prawdopodobny od początku konfliktu, na przełomie lutego i marca.
Źródło: xStation5
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