Podsumowanie dnia: Wall Street zyskuje, SpaceX rośnie 28% na debiucie

Indeksy giełdowe rosną na ostatniej sesji w tygodniu na fali spadków cen ropy, wzrostów na akcjach spółek półprzewodnikowych, udanego debiutu SpaceX (spółka notuje ponad 28% wzrost od początku notowań) i zachęcających danych makro z USA, które pokazały lepsze od oczekiwań nastroje konsumentów i zaskakujący spadek oczekiwań inflacyjnych. Dow Jones Industrial Average rośnie dziś o prawie 0,7%, Nasdaq 100 wspina się 0,2% - dobrze radzą sobie akcje spółek półprzewodnikowych.
W Europie sesja także przebiegała pod dyktando kupujących. Euro Stoxx 50 wzrósł o ponad 2,1%, a DAX o 1,7% .Akcje francuskich spółek z sektora dóbr luksusowych jak Hermes czy Kering oraz największych banków na kontynencie wzrosły po tym jak najnowszy odczyt inflacyjny pokazał wzrost inflacji. Z kolei w USA świetnie radzą sobie akcje Intela, AMD, SanDisk czy Arm - trend infrastrukturalnej AI pozostaje dominujący.
Wstępny odczyt indeksu nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan wyniósł 48,9 pkt. wobec prognozy 46,0 pkt. i poprzedniego odczytu 44,8 pkt. Nastroje konsumentów wzrosły w tym miesiącu o ok. 4 pkt indeksowe, czyli o 9%. Poprawa wynikała częściowo ze spadku cen benzyny na początku miesiąca. Wzrost nastrojów był szeroki: widoczny w różnych grupach wiekowych, edukacyjnych i politycznych. Szczególnie mocną poprawę odnotowano wśród konsumentów o niższych dochodach, ponieważ paliwo stanowi większą część ich budżetów.
Oceny finansów osobistych, oczekiwania dotyczące finansów oraz oceny warunków biznesowych poprawiły się w tym miesiącu. Mimo poprawy, nastroje pozostają słabe: są o 13% niższe niż w styczniu 2026 r. i o 19% niższe niż rok temu. Konsumenci nadal koncentrują się na codziennych kosztach życia i czują presję ze strony wzrostu inflacji. Oczekiwania inflacyjne na najbliższy rok spadły z 4,8% w maju do 4,6%, ale nadal pozostają podwyższone. Długoterminowe oczekiwania inflacyjne obniżyły się z 3,9% do 3,4%, pozostając powyżej zakresu 2,8 - 3,2% obserwowanego w 2024 r
Ropa notowana jest w pobliżu 87 USD i po ogromnym spadku zbliżyła się do 200-dniowej średniej na interwale dziennym, wskazując na istotny moment z punktu widzenia analizy technicznej. Spadki rozpędził anulowany wczoraj przez Donalda Trumpa atak na Iran oraz informacje o finalnych etapach negocjowanego porozumienia z Iranem, które wstępnie potwierdziła strona irańska - sytuacja pozostaje jednak dynamiczna. Metale szlachetne odbijają: złoto notuje 0,5% wzrost do 4230 USD, a srebro rośnie ponad 1%. Bitcoin znajduje się przy 63,5 tys. USD i ograniczył początkowe wzrosty. Spośród rynku towarów i surowców wyróżnia się kakao, które zyskuje ponad 2% i kontrakty na gaz ziemny Henry Hub w USA (NATGAS), które zyskują blisko 1%.
US30, SPCX.US (interwał H1, M1)
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
🚨Ropa traci 2,5% i testuje ważne wsparcie. Czy to koniec wzrostów?
Wall Street kontynuuje odbicie 📈 Nasdaq rośnie, akcje Adobe nurkują 8% po wynikach
PILNE: Nastroje konsumentów w USA powyżej prognoz 📈 Dolar traci
SpaceX wchodzi na Wall Street. To nie tylko IPO, ale test dla całego rynku
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