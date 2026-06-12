PILNE: Nastroje konsumentów w USA powyżej prognoz 📈 Dolar traci

Wstępny odczyt indeksu nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan wyniósł 48,9 pkt. wobec prognozy 46,0 pkt. i poprzedniego odczytu 44,8 pkt.
- Nastroje konsumentów wzrosły w tym miesiącu o ok. 4 pkt indeksowe, czyli o 9%.
- Poprawa wynikała częściowo ze spadku cen benzyny na początku miesiąca.
- Wzrost nastrojów był szeroki: widoczny w różnych grupach wiekowych, edukacyjnych i politycznych.
- Szczególnie mocną poprawę odnotowano wśród konsumentów o niższych dochodach, ponieważ paliwo stanowi większą część ich budżetów.
- Oceny finansów osobistych, oczekiwania dotyczące finansów oraz oceny warunków biznesowych poprawiły się w tym miesiącu.
- Mimo poprawy, nastroje pozostają słabe: są o 13% niższe niż w styczniu 2026 r. i o 19% niższe niż rok temu.
- Konsumenci nadal koncentrują się na codziennych kosztach życia i czują presję ze strony wzrostu inflacji.
- Oczekiwania inflacyjne na najbliższy rok spadły z 4,8% w maju do 4,6%, ale nadal pozostają podwyższone.
- Długoterminowe oczekiwania inflacyjne obniżyły się z 3,9% do 3,4%, pozostając powyżej zakresu 2,8–3,2% obserwowanego w 2024 r.
- Wywiady do badania przeprowadzono między 19 maja a 8 czerwca.
USDIDX (interwał M5)
Źródło: xStation5
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