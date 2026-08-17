EURUSD odwraca techniczny trend 💡

Kurs EURUSD przełamał w poniedziałek ważną barierę techniczną wyznaczoną przez 200-dniową wykładniczą średnią krocząca, przebijając również chwilowo strefę 1,16 i osiągając poziomy niewidziane od niemal dwóch miesięcy. Utrzymanie tego momentum i domknięcie świecy intraday powyżej tej strefy może przypieczętować odwrócenie długoterminowego trendu na bardziej byczy.

Wyprzedaż amerykańskiej waluty postępuje mimo utrzymujących się napięć na Bliskim Wschodzie. Chociaż brak postępów w negocjacjach na linii USA-Iran utrzymuje ceny ropy Brent w okolicach 89 dolarów za baryłkę, dolar – tradycyjnie uznawany za bezpieczną przystań i wspierany przez pozycję USA jako eksportera netto surowca – nie zyskuje.

Słabe dane rewidują oczekiwania wobec Fedu

Za obecną słabością amerykańskiej waluty stoją przede wszystkim rozczarowujące dane makroekonomiczne. Skłoniły one rynki do znaczącej rewizji oczekiwań wobec przyszłych kroków Rezerwy Federalnej (Fed). Rynkowe wyceny ścieżki stóp procentowych uległy drastycznemu ochłodzeniu w porównaniu z sytuacją sprzed czterech tygodni. Według najnowszych danych nwestorzy nie wyceniają już podwyżki stóp ani na posiedzeniu we wrześniu, ani w październiku. Szanse na ruch w górę podczas ostatniego, grudniowego posiedzenia spadły do około 85 procent. Źródło: XTB

Kluczowym czynnikiem tonującym zapędy Fedu jest stan gospodarki. Amerykański rynek pracy wszedł w fazę „low fire-low hire”, na co wskazują słabsze odczyty NFP, mimo iż stopa bezrobocia i cotygodniowe deklaracje bezrobotnych wciąż oscylują wokół wieloletnich minimów. Wyraźne spowolnienie widać w konsumpcji – piątkowe dane ujawniły pierwszy od dziewięciu miesięcy spadek sprzedaży detalicznej (-0,6 proc. m/m), co zaniepokoiło analityków tym bardziej, że ujemny wynik utrzymał się nawet po wyłączeniu sprzedaży samochodów i paliw.

Tymczasem ubiegłotygodniowe odczyty inflacji CPI (zgodne z oczekiwaniami) oraz PPI (niższe od prognoz) rozwiały rynkowe obawy o nawrót gwałtownej presji cenowej. Rynki szacują obecnie prawdopodobieństwo wystąpienia tzw. efektów drugiej rundy inflacyjnej jako niewysokie, co kupuje Komitetowi Otwartego Rynku (FOMC) czas na ocenę wpływu szoku energetycznego na gospodarkę.

Polityka cieniem na niezależności banku centralnego

Przecenie dolara towarzyszą także rosnące obawy o suwerenność samej Rezerwy Federalnej. Spekulacje nasiliły się po doniesieniach o ponownych próbach zwolnienia przez byłego prezydenta jednej z decydentek FOMC, Lisy Cook. Polityczne naciski przekładają się na wystromienie krzywej rentowności obligacji. Krótkoterminowe papiery notują spadki rentowności w ślad za gołębimi oczekiwaniami, podczas gdy oprocentowanie długoterminowych, 30-letnich obligacji utrzymuje się blisko 25-letnich maksimów.

W nadchodzących dniach uwaga rynków skupi się na piątkowej publikacji wskaźników PMI ze Stanów Zjednoczonych. Kluczowym wydarzeniem miesiąca dla dolara i przyszłej wyceny stóp procentowych pozostaje jednak doroczne sympozjum w Jackson Hole, zaplanowane na 27-29 sierpnia, podczas którego rynki będą oczekiwać od Fedu jasnego odniesienia się do słabnących perspektyw gospodarczych.

EURUSD przełamał w poniedziałek ważną barierę techniczną wyznaczoną przez 200-dniową wykładniczą średnią krocząca, przebijając również strefę 1,16 (jednak potem część wzrostowego impetu została odwrócona) i osiągając poziomy niewidziane od niemal dwóch miesięcy. RSI pozostaje podwyższone dla 14-dniowej średniej, ale nadal nie przebija podręcznikowej strefy 70 punktów, która przez część rynku czasami jest utożsamiana jako strefa potencjalnego wykupienia. Źródło: xStation